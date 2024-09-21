В Ницце отменили концерт Бориса Гребенщикова*

Концерт Бориса Гребенщикова* отменили в Ницце из-за состояния здоровья музыканта. Мероприятие должно было состояться вечером субботу, 21 сентября. Об этом стало известно из сообщения сервиса по продаже билетов.



«Состояние здоровья Бориса Гребенщикова не позволяет, к сожалению, провести сегодняшний концерт БГ+ в Ницце 21 сентября», — сказано в сообщении.



Покупателям обещают вернуть деньги за билеты.



В прошлый раз концерт Гребенщикова отменили «в связи состоянием здоровья» в феврале 2024 года. Тогда сорвался концерт в Дубае.



* Внесен Минюстом в реестр иностранных агентов в 2023 году.

