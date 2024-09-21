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Общество В Ницце отменили концерт Бориса Гребенщикова*

В Ницце отменили концерт Бориса Гребенщикова*

3 872
23 комментария

Концерт Бориса Гребенщикова* отменили в Ницце из-за состояния здоровья музыканта. Мероприятие должно было состояться вечером субботу, 21 сентября. Об этом стало известно из сообщения сервиса по продаже билетов.

«Состояние здоровья Бориса Гребенщикова не позволяет, к сожалению, провести сегодняшний концерт БГ+ в Ницце 21 сентября», — сказано в сообщении.

Покупателям обещают вернуть деньги за билеты.

В прошлый раз концерт Гребенщикова отменили «в связи состоянием здоровья» в феврале 2024 года. Тогда сорвался концерт в Дубае.

* Внесен Минюстом в реестр иностранных агентов в 2023 году.

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Комментарии
23
HERNANDEZ
22 минуты
Здоровья крепкого БГ! Все-таки напряженный гастрольный тур (19 был концерт в Барселоне) в его возрасте сказывается. На его песнях выросло несколько поколений россиян и он еще вернется и споет в России.
Счастливый дедушка
17 минут
А жаль. Не воспринимал его как рокера, но сейчас он очень слушабелен. Сходил бы, хотя в Ниццу не поеду.
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