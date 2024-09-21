Почти Невский. Кусок лепнины упал на пешеходной улице в центре Петербурга

Кусок лепнины откололся от дома на Невском проспекте, 26 со стороны, выходящей на Малую Конюшенную. Судя по фото, часть здания под самой крышей уже обтянули тканью, вероятно, чтобы избежать таких инцидентов.



Тем не менее, они случаются и не в первый раз. Похожую картину у того же самого дома корреспондент «Фонтанки» наблюдал во вторник, 17 сентября. Может показаться, что даже лепнина приземлилась в одно и тоже место, но нет — во вторник она пролетела чуть дальше от фасада.

