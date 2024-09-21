Мошенников больше, а ОСАГО дешевле. В какие регионы нужно ехать за дешевой «автогражданкой»

Ущерб от действий страховых мошенников измеряется миллиардами рублей в год. По законам капитализма кто-то должен компенсировать страховщикам эти убытки. И этого кого-то автомобилисты каждый день видят в зеркале. Хотя есть в России такие регионы, где мошенничества с ОСАГО больше, а полисы стоят в разы меньше. Если вы еще не догадались, о каких субъектах речь, «Фонтанка» рассказывает про страховые парадоксы.

Источник: Ксения Потеева/архив «Фонтанки»







Еще один «светофор»

Банк России, выполняющий функции регулятора страхового рынка, 20 сентября поделился результатами мониторинга региональных рисков недобросовестных действий в ОСАГО. На основе данных официальной отчетности страховых компаний регулятор присваивает каждому региону показатель, который отражает риск проявления в том или ином городе или области неблагоприятных факторов, связанных со злоупотреблением правом, правонарушениями и преступлениями (в первую очередь с мошенничеством) в сфере ОСАГО. На сайте ЦБ отмечается, что оценка помогает выявить скрытые негативные тенденции и принять меры по борьбе с мошенничеством. Это способствует «сохранению уровня доступности ОСАГО в регионах и сдерживанию цен на «автогражданку»».



За период с июня 2023 года по июнь 2024 года число регионов с повышенными рисками мошенничества в ОСАГО сократилось с 10 до 4. В «красной» высокорисковой зоне остались три субъекта Северо-Кавказского федерального округа — Ингушетия, Дагестан и Чечня, а также один субъект из Сибири — Новосибирская область. Самый высокий показатель риска у Ингушетии — 7,5 штрафных балла, у остальных — по 5.



Большинство регионов попали в «зеленую» группу. Среди них Петербург и Ленинградская область, получившие по 0,5 балла. У множества субъектов, таких как Белгородская, Брянская, Курская, Свердловская область, вообще безрисковый статус (0,0 балла).



Москва оказалась в «желтой» группе. Туда попадают регионы, набравшие от 1,51 до 4,99 балла. У столицы — 2 балла. Сюда же перекочевали находившиеся год назад в «красной» зоне Северная Осетия — Алания и Бурятия, Приморский и Хабаровский края, Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия.



Петербург стал одним из регионов, показавших наиболее существенное снижение рисков недобросовестных действий (с 2,0 до 0,5 балла). Вместе с ним успехов в этом плане добились еще девять субъектов, включая уже упомянутые Северную Осетию, Кабардино-Балкарию и Чечню.



В целом по России средняя страховая выплата выросла на 17,9 % и достигла 88,8 тыс. рублей, а частота страховых случаев снизилась на 0,5 процентных пункта, до 5 %. При этом общая доля сборов страховых премий в «красных» регионах составила всего 3 % рынка ОСАГО, а страховые выплаты — 5,6 % от всего их объема по стране. То есть премий страховщикам там платят меньше, а выплат по договорам получают больше.



«Такой дисбаланс может свидетельствовать о наличии и реализации высоких рисков противоправной активности и недобросовестных действий в этом сегменте страхового рынка на упомянутых территориях, — предупреждает регулятор. — Страховые выплаты превысили сборы страховых премий в 5 субъектах РФ: республиках Дагестан и Ингушетия, Чеченской и Карачаево-Черкесской республиках, Приморском крае».



Почему все так плохо

Отдельно Банк России обозревает ситуацию в каждом из «красных» регионов. Новосибирскую область, например, «покраснеть» заставило очевидное мошенничество, о раскрытии которого уже отчитались местные полицейский главк и прокуратура. В регионе возбуждено несколько уголовных дел по факту страхового мошенничества в отношении 80 участников шести преступных групп. Поможет ли это попасть субъекту хотя бы в «желтую» зону, пока неизвестно, но ЦБ рассчитывает на улучшения.



Регион сильно выделяется на фоне своих коллег по несчастью. В нем именно сборы превышают выплаты, а не наоборот. Так, страховщики на территории области собрали 6,7 млрд рублей, что на 710 млн больше, чем им пришлось выплатить по страховым случаям. Доля субъекта на российском рынке ОСАГО по сборам составила 2,06 %, по выплатам — 3,25 %. Для сравнения, доля Дагестана по сборам составляет 0,73 %, по выплатам — 1,7 %. В деньгах выплаты превышают сборы на 759 млн рублей — и это наибольший абсолютный показатель по стране.



С этого года при оценке субъектов ЦБ использует новую методику, куда добавился индикатор выборки по признаку «неоднократности» убытков. Показатель указывает на неоднократность участия в ДТП одних и тех же лиц и транспортных средств. Так вот в Дагестане он более чем в два раза выше, чем в среднем по России. Хотя в целом регулятор отмечает, что ситуация в регионе «постепенно стабилизируется».



А Чечня все еще в списке «красных», хотя за год ей удалось снизить суммарный риск с 6,5 до 5 баллов. Здесь выплаты превысили сборы страховых премий на 353 млн рублей. Причем за рассматриваемый период средняя выплата только выросла — на 26 %, до 152,7 тыс. рублей, что на 72 % выше среднероссийского уровня.



Хуже всего ситуация в Ингушетии, и она не улучшается. Показатель риска за последний год там вырос с 6 до 7,5 балла. В регионе самая высокая страховая выплата в стране. За последний год она выросла на 36 % и составила 184 тыс. рублей, что в 2,1 раза больше среднероссийского значения. При этом доля республики по сборам страховых премий составляет всего 0,04 %. По выплатам она тоже небольшая — 0,17 %, но разница между первым и вторым в деньгах составляет 181 млн рублей в пользу выплат.



Банк России приходит к выводу, что ситуация в Ингушетии требует разработки новых и усиления старых мер, принятых в результате совместной работы чиновников, правоохранителей, регуляторов, страховых организаций и их объединений. В Дагестане во время межведомственных совещаний уже обсуждалась проблема сомнительных ДТП, обстоятельства которых могут быть сфальсифицированы, и вопрос доступа страховщиков к записям с камер видеонаблюдения. Такие совещания проходят как в отдельных регионах, так и в целом по Северо-Кавказскому округу. Одно из заседаний рабочей группы прошло в июне. По его результатам компетентные органы получили поручения.



Где ОСАГО дешевле

Низкая доля регионов Северного Кавказа по сборам страховых премий удивляет, пока не увидишь цены полисов ОСАГО. Их как раз фиксирует Росстат в ежемесячном мониторинге. Как менялась средняя стоимость страхования в избранных «Фонтанкой» регионах, можно увидеть на нашем графике. По самому его низу как раз стелется кривая Ингушетии, чуть выше — Чечни, по самому верху — Петербург и Москва.

Источник: данные Росстата







Причем на Кавказе не только полисы дешевле, но и рост цен ниже. Например, в Петербурге за год (в июле 2024 года по сравнению с июлем 2023-го) стоимость ОСАГО выросла на 5,4 %, до 17 980 рублей. Здесь, как всегда, нужно оговориться, что это официальные и усредненные данные. Ощущения каждого конкретного страхователя от роста цен могут отличаться. Но в целом 5 % — это даже неплохо при годовой инфляции 7,74 %. Вот в Москве за тот же период цены выросли на 11 %, с 16,5 до 18,3 тыс. рублей. В Омской области — на 6,15 %, с 12,4 до 13,1 тыс. рублей. А в Чечне, Дагестане и Ингушетии… на 0 %.



В чем причины такой потрясающей ценовой стабильности, не вполне понятно. Судя по информации из Росстата, эти регионы сдают в статистическое ведомство фиксированные данные, которые меняются раз в определенный период. Такое можно наблюдать в случае с общедоступными услугами, стоимость которых в регионе зафиксирована и индексируется раз в год, иногда чаще. Как пример — оформление доверенности у нотариуса или рытье могил. Но уж стоимость полиса ОСАГО — вполне рыночная переменная. Тем не менее в Ингушетии и Дагестане последнее изменение произошло в сентябре 2022 года, в Чечне — в январе 2023-го.



Как бы то ни было, те средние значения, которые фиксирует Росстат сейчас, в два раза меньше, чем в столичных регионах.



Почему так происходит

Получается, что жители регионов с низкими рисками платят больше, чем в субъектах с высокими. Исключение: все та же несчастная Новосибирская область. Ее население не только одолевают мошенники, но и платить за ОСАГО ему приходится вполне себе столичный прайс (16 970 рублей по Росстату).



Чем это объясняется, «Фонтанка» попыталась узнать у страховых компаний. В одной их них отметили, что темпы роста цен выше там, где больше иномарок.



«На стоимость ОСАГО влияет целый ряд факторов, в первую очередь — средняя величина ущерба после ДТП по региону и частота убытков, на которые влияет, в частности, уровень аварийности в регионе и состав автопарка. Соответственно, при росте стоимости запчастей быстрее всего растет средняя выплата в регионах с преобладанием иномарок», — говорит вице-президент компании «Ренессанс страхование» Сергей Демидов.



Деятельность мошенников в одних регионах может оказывать влияние на стоимость полисов для жителей других по нескольким причинам, отмечает Максим Колядов, руководитель по работе с физическими лицами компании «Страховой брокер AMsec24».



«Страховые компании формируют свои тарифы на основе анализа рисков. Если в каком-то регионе наблюдается высокая активность мошенников, это может привести к увеличению убытков для страховых компаний. Чтобы компенсировать эти убытки, страховщики могут повысить тарифы в других регионах, даже если там уровень мошенничества ниже», — объясняет он.



Также мошенники подрывают общую репутацию ОСАГО как продукта. Кое-где она и так уже ниже плинтуса. Как писали СМИ, кавказские регионы лидируют по доле незарегистрированных машин, там вообще не считают нужным оформлять полисы. В итоге страховщики решаются на повышение тарифов в менее рискованных регионах, чтобы создать дополнительные резервы на случай убытков, связанных с мошенничеством в других местах.



Кроме того, в крупных городах, таких как Москва и Петербург, цены на ОСАГО могут расти из-за общего повышения стоимости жизни и увеличения количества автомобилей. «Это также может привести к тому, что страховые компании будут корректировать свои тарифы в соответствии с рыночными условиями», — добавляет эксперт.



Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру»

