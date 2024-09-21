Инфляция и рост зарплат: как Минэкономразвития видит конец 2024 года

Источник: Max Zolotukhin / iStock







Сентябрь стал месяцем значительных изменений для Минэкономразвития России, которое пересмотрело свой макропрогноз. В центре внимания — ухудшение ожиданий по инфляции на 2024 год, но при этом прогнозируется более высокий рост экономики и стремительный рост зарплат.

С учетом того, что до конца года осталось чуть больше трех месяцев, аналитики, опрошенные «Фонтанкой», предсказывают непростые времена для экономики. Основные факторы, влияющие на это, включают изменения в потребительском спросе и уровень реальных доходов населения.

Почему же так важно следить за этими показателями? Ответы на эти вопросы и анализ текущей ситуации в экономике — в наших карточках. Обращаем ваше внимание, что текстовая версия материала была опубликована 19 сентября. Ознакомиться с нею — по ссылке.















































































