В Петербурге начался снос вестибюля станции метро «Фрунзенская»

На Московском проспекте начался снос вестибюля станции метро «Фрунзенская» для будущей реконструкции, передает корреспондент «Фонтанки» 20 сентября. Ранее работы затормозило заявление о наличии у здания признаков объекта культурного наследия.



В начале июня появилась информация, что в отношении вестибюля в КГИОП поступило заявление о признании здания «кандидатом» в памятники, то есть здания, которое обладает признаками объекта культурного наследия. Кандидатом в ОКН просили признать «Станцию метро "Фрунзенская" (павильон, балюстрада наклонного хода со светильниками, подземный зал с барельефом)». По закону у чиновников есть 90 дней на рассмотрение этого заявления, но комитет по охране памятников может рассмотреть заявление и раньше. Еще в середине июля комитет издал распоряжение об отказе во включении «Фрунзенской» в список выявленных памятников.

