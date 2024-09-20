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Город В Петербурге начался снос вестибюля станции метро «Фрунзенская»

В Петербурге начался снос вестибюля станции метро «Фрунзенская»

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14 комментариев

На Московском проспекте начался снос вестибюля станции метро «Фрунзенская» для будущей реконструкции, передает корреспондент «Фонтанки» 20 сентября. Ранее работы затормозило заявление о наличии у здания признаков объекта культурного наследия.

В начале июня появилась информация, что в отношении вестибюля в КГИОП поступило заявление о признании здания «кандидатом» в памятники, то есть здания, которое обладает признаками объекта культурного наследия. Кандидатом в ОКН просили признать «Станцию метро "Фрунзенская" (павильон, балюстрада наклонного хода со светильниками, подземный зал с барельефом)». По закону у чиновников есть 90 дней на рассмотрение этого заявления, но комитет по охране памятников может рассмотреть заявление и раньше. Еще в середине июля комитет издал распоряжение об отказе во включении «Фрунзенской» в список выявленных памятников.

Сейчас вестибюль выглядит так.

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«Фрунзенскую» закрыли с 1 июня 2024 года. После реконструкции на этом месте появится пятиэтажное здание, а количество эскалаторов увеличится до четырех. Предполагается, что в начале 2027 года станция откроется для пассажиров. «Фонтанка» показывала, как будет выглядеть станция метро снаружи и изнутри после реконструкции.

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Комментарии
14
Sonata
1 час
RIP. Хорошее было метро в СССР. И вестибюли были хорошие, и эскалаторы.
282064748
1 час
Скоро будет выпущена новая схема метро до 3000г. с красивыми картинками под редакцией беглова
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