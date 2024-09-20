В некоторых домах Кировского и Василеостровского районов пропала горячая вода. «Теплосеть» объясняет, почему

Сразу несколько жалоб получила «Фонтанка» от местных жителей по поводу отсутствия горячей воды, а где-то — и холодной. В пресс-службе АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» разъяснили, что происходит с подачей воды в ряде домов.

Женщина, живущая в Кировском районе города, рассказала, что в доме № 7 по улице Подводника Кузьмина на два дня отключали всю воду. По ее словам, объявление о временном отсутствии водоснабжения повесили уже после того, как вернули воду. В объявлении было указано, что такая мера была принята из-за аварии на сетях.



«По адресу: улица Подводника Кузьмина, дом 7, АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» осуществляет деятельность по транспортировке теплоносителя в штатном режиме», — уточнили в пресс-службе компании.



Одновременно житель Василеостровского района сообщил, что в доме № 45 по 18-й линии В.О. с 14 сентября нет горячей воды. Мужчина пояснил, что обращался уже во все возможные инстанции, но результатов это не дало. В «Теплосети» уточнили, какие работы проводились и что с водой сейчас.



На Васильевском идет подготовка к отопительному сезону. 14 и 15 сентября велись работы по замене более 10 метров ненадежного участка трубопровода по адресам: Большой проспект В. О., дом 63, и 18–19 линя В. О., дом 25. Во вторник, 17 сентября, в тепловой камере по адресу Большой проспект В. О., дом 85, литер А, проводились работы по замене шарового крана. «В настоящий момент по указанному адресу горячее водоснабжение подается в штатном режиме», — отметили в компании.

