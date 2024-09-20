Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
(от)Личный ПитерПетербургский завтракПремия ФонтанкиФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+18°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+18°

небольшая облачность, без осадков

ощущается как +17

4 м/c,

зап.

 770мм 78%
Подробнее
3 Пробки
USD 92,70
EUR 103,25
«Великолукский» сворачивается
Куда пойти на выходных
(От)Личный Петербург — 2024
Экономика — прогноз до декабря
Что не так с планом Зеленского
Раскопки в Саду на Неве
Рейтинги «Фонтанки»
Город В некоторых домах Кировского и Василеостровского районов пропала горячая вода. «Теплосеть» объясняет, почему

В некоторых домах Кировского и Василеостровского районов пропала горячая вода. «Теплосеть» объясняет, почему

1 491
5 комментариев

Сразу несколько жалоб получила «Фонтанка» от местных жителей по поводу отсутствия горячей воды, а где-то — и холодной. В пресс-службе АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» разъяснили, что происходит с подачей воды в ряде домов.

Женщина, живущая в Кировском районе города, рассказала, что в доме № 7 по улице Подводника Кузьмина на два дня отключали всю воду. По ее словам, объявление о временном отсутствии водоснабжения повесили уже после того, как вернули воду. В объявлении было указано, что такая мера была принята из-за аварии на сетях.

«По адресу: улица Подводника Кузьмина, дом 7, АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» осуществляет деятельность по транспортировке теплоносителя в штатном режиме», — уточнили в пресс-службе компании.

Одновременно житель Василеостровского района сообщил, что в доме № 45 по 18-й линии В.О. с 14 сентября нет горячей воды. Мужчина пояснил, что обращался уже во все возможные инстанции, но результатов это не дало. В «Теплосети» уточнили, какие работы проводились и что с водой сейчас.

На Васильевском идет подготовка к отопительному сезону. 14 и 15 сентября велись работы по замене более 10 метров ненадежного участка трубопровода по адресам: Большой проспект В. О., дом 63, и 18–19 линя В. О., дом 25. Во вторник, 17 сентября, в тепловой камере по адресу Большой проспект В. О., дом 85, литер А, проводились работы по замене шарового крана. «В настоящий момент по указанному адресу горячее водоснабжение подается в штатном режиме», — отметили в компании.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, прямо сейчас там проходит розыгрыш iPhone 16.

ПО ТЕМЕ
Теплосеть
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY2
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
5
Заливщик голосовых планок
1 час
А можно, вот это вот, при неоплате их услуг тоже как-нибудь "объяснить"?
michailowvladimir25
13 минут
Горячая вода исчезла? Возможно, нам следует спросить генералов, куда она делась.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
На Царскосельских холмах установлены остановочные павильоны общественного транспорта
19 сентября, 18:00
Новости компаний
Спрос диктует цену: на рынке дорогого жилья не хватает новых проектов
8 сентября, 18:00
Новости компаний
Вера Подгузова: франчайзинг может стать эффективным инструментом развития женского предпринимательства
20 сентября, 12:12
ТОП 5
Новости компаний
Вера Подгузова: франчайзинг может стать эффективным инструментом развития женского предпринимательства
20 сентября, 12:12
На Царскосельских холмах установлены остановочные павильоны общественного транспорта
19 сентября, 18:00
МегаФон назвал лучшие модели смартфонов для стабильной связи и серфинга в сети
19 сентября, 15:13
Ученики школ ЖК «Северная долина» освоят теорию решения изобретательских задач
19 сентября, 14:30
В Янино состоялся большой спортивный праздник
18 сентября, 17:10
На юге Петербурга открылись два первых Setl Комьюнити
18 сентября, 14:35
Лимиты финансирования по Семейной ипотеке заканчиваются
17 сентября, 18:00
Открыт конкурс на разработку проекта многоквартирного дома в ЖК NEWПИТЕР
17 сентября, 17:55
На Чемпионате высоких технологий Сбер покажет свои инновации для повышения качества жизни
17 сентября, 17:10
Банк «Санкт-Петербург» в финале народного конкурса в номинации «Ипотечный банк»
17 сентября, 15:20
Смартфонам ищут пару
17 сентября, 14:20
Группа Аквилон готовит к сдаче целый ряд социальных объектов
16 сентября, 18:00