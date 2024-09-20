Полумарафон «Северная столица» перекроет улицы в центре Петербурга

с 07:00 до 12:15 — на Тучковом мосту в направлении Большого проспекта П. С. и на Большом проспекте П. С. в направлении от Тучкова моста к проспекту Добролюбова;

с 07:00 до 13:30 — в Дворцовом проезде, на набережной канала Грибоедова от Ново-Конюшенного моста до Невского проспекта и Невском проспекте от Дворцовой площади до набережной канала Грибоедова;

с 07:30 до 11:00 — на Сенатской площади в направлении от Адмиралтейского проспекта до Адмиралтейской набережной, Конногвардейском бульваре в направлении от Сенатской площади до площади Труда, Адмиралтейском проспекте от Дворцовой площади до Сенатской площади, Исаакиевской площади, Малой Морской улице от Почтамтской улицы до Вознесенского проспекта, набережной Мойки от Большой Морской улицы до Исаакиевской площади, Большой Морской улице от набережной Крюкова канала до набережной Мойки и на улице Труда от Большой Морской до площади Труда;

с 07:30 до 11:30 — на набережной Лейтенанта Шмидта от площади Трезини до 16–17-й линий В. О.;

с 07:30 до 12:00 — на Кадетской линии В. О. от Университетской набережной до Среднего проспекта В. О., 1-й линии В. О. от Университетской набережной до Среднего проспекта В. О. и на Университетской набережной от Благовещенского моста до Биржевой площади;

с 07:30 до 13:00 — на Биржевой площади, проспекте Добролюбова от Кронверкского проспекта до Большого проспекта П. С., Кронверкской и Мытнинской набережных, Биржевом и Дворцовом мостах, Дворцовой набережной от Суворовской площади до Дворцового моста, в проезде вдоль дома 5 по Суворовской площади от Миллионной улицы до Дворцовой набережной, на Миллионной улице от Мраморного переулка до Суворовской площади, в проезде вдоль Марсова поля, Царицынском проезде и на Невском проспекте от набережной канала Грибоедова до Садовой улицы;