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Город Полумарафон «Северная столица» перекроет улицы в центре Петербурга

Полумарафон «Северная столица» перекроет улицы в центре Петербурга

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10 комментариев

В грядущие выходные, 21 и 22 сентября, движение в Петербурге будут перекрывать сразу два спортивных события. Сначала в Петергофе состоится ретроралли, затем в центре Петербурга пройдет полумарафон. Последний принесет масштабные ограничения.

С полуночи и до 19:55 21 сентября в Петергофе в связи с проведением церемонии старта и финиша ретроралли «Петербург» будет перекрыто движение транспорта по Самсониевской площади и Самсониевской улице от дома 3 до Санкт‑Петербургского проспекта. Об этом 19 сентября сообщили в городском комитете по транспорту.

А в воскресенье, 22 сентября, пройдет Санкт‑Петербургский полумарафон «Северная столица». В связи с этим в несколько этапов будут перекрывать центр, Петроградскую сторону и Васильевский остров. Движение закроют:

  • с 07:00 до 11:30 — на Благовещенском мосту в направлении к набережной Лейтенанта Шмидта;

  • с 07:00 до 12:15 — на Тучковом мосту в направлении Большого проспекта П. С. и на Большом проспекте П. С. в направлении от Тучкова моста к проспекту Добролюбова;

  • с 07:00 до 13:30 — в Дворцовом проезде, на набережной канала Грибоедова от Ново-Конюшенного моста до Невского проспекта и Невском проспекте от Дворцовой площади до набережной канала Грибоедова;

  • с 07:30 до 11:00 — на Сенатской площади в направлении от Адмиралтейского проспекта до Адмиралтейской набережной, Конногвардейском бульваре в направлении от Сенатской площади до площади Труда, Адмиралтейском проспекте от Дворцовой площади до Сенатской площади, Исаакиевской площади, Малой Морской улице от Почтамтской улицы до Вознесенского проспекта, набережной Мойки от Большой Морской улицы до Исаакиевской площади, Большой Морской улице от набережной Крюкова канала до набережной Мойки и на улице Труда от Большой Морской до площади Труда;

  • с 07:30 до 11:30 — на набережной Лейтенанта Шмидта от площади Трезини до 16–17-й линий В. О.;

  • с 07:30 до 12:00 — на Кадетской линии В. О. от Университетской набережной до Среднего проспекта В. О., 1-й линии В. О. от Университетской набережной до Среднего проспекта В. О. и на Университетской набережной от Благовещенского моста до Биржевой площади;

  • с 07:30 до 13:00 — на Биржевой площади, проспекте Добролюбова от Кронверкского проспекта до Большого проспекта П. С., Кронверкской и Мытнинской набережных, Биржевом и Дворцовом мостах, Дворцовой набережной от Суворовской площади до Дворцового моста, в проезде вдоль дома 5 по Суворовской площади от Миллионной улицы до Дворцовой набережной, на Миллионной улице от Мраморного переулка до Суворовской площади, в проезде вдоль Марсова поля, Царицынском проезде и на Невском проспекте от набережной канала Грибоедова до Садовой улицы;

  • с 08:00 до 12:00 — на набережной Макарова от Тучкова моста до Биржевой площади, площади Академика Лихачева и в Зоологическом переулке.

Также на многих улицах запретят остановку и стоянку транспорта. А трамваи № 6 и 40 и троллейбусы № 1, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 17, 22, 28 и 31 с 07:00 до 13:30 поедут по измененным маршрутам, сообщает «Горэлектротранс».

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, прямо сейчас там проходит розыгрыш iPhone 16.

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Петербург Перекрытия движения
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Комментарии
10
Сила в Правде!!
1 час
да они уже просто глумятся как в последний раз...
VKuser279092
1 час
То есть, сегодняшних пробок им мало? А ведь посланные им проклятья когда-то обретут реальную силу.
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