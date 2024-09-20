«Великолукский мясокомбинат» до конца октября закроет магазины в Петербурге

По словам одного из продавцов, изначально компания хотела прекратить работу еще в августе. При этом руководство причины закрытия никак не комментирует, говорят в «Великолукском».

Сведений о состоянии розничной сети на сайте «Великолукского мясокомбината» нет. По данным «Яндекс.Карт», сейчас в Петербурге работают 14 торговых точек. Для сравнения: в 2021 году их было около 70, а в 2011-м — около 140.