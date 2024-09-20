«Великолукский мясокомбинат» до конца октября закроет магазины в Петербурге

«Великолукский мясокомбинат» окончательно закроет фирменную розницу в Петербурге до конца октября. Об этом «Фонтанке» 20 сентября сообщили сотрудники нескольких торговых точек ретейлера.
По словам одного из продавцов, изначально компания хотела прекратить работу еще в августе. При этом руководство причины закрытия никак не комментирует, говорят в «Великолукском».
Сведений о состоянии розничной сети на сайте «Великолукского мясокомбината» нет. По данным «Яндекс.Карт», сейчас в Петербурге работают 14 торговых точек. Для сравнения: в 2021 году их было около 70, а в 2011-м — около 140.
Владелец «Великолукского мясокомбината» Владимир Подвальный на момент публикации не ответил на вопросы «Фонтанки».
Подробнее о том, почему «Великолукский мясокомбинат» решил свернуть розницу, читайте в материале «Фонтанки».
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