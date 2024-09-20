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Бизнес Город «Великолукский мясокомбинат» до конца октября закроет магазины в Петербурге

«Великолукский мясокомбинат» до конца октября закроет магазины в Петербурге

17 878
28 комментариев

«Великолукский мясокомбинат» окончательно закроет фирменную розницу в Петербурге до конца октября. Об этом «Фонтанке» 20 сентября сообщили сотрудники нескольких торговых точек ретейлера.

По словам одного из продавцов, изначально компания хотела прекратить работу еще в августе. При этом руководство причины закрытия никак не комментирует, говорят в «Великолукском».

Сведений о состоянии розничной сети на сайте «Великолукского мясокомбината» нет. По данным «Яндекс.Карт», сейчас в Петербурге работают 14 торговых точек. Для сравнения: в 2021 году их было около 70, а в 2011-м — около 140.

Владелец «Великолукского мясокомбината» Владимир Подвальный на момент публикации не ответил на вопросы «Фонтанки».

Подробнее о том, почему «Великолукский мясокомбинат» решил свернуть розницу, читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии
29
Drak_vr
49 минут
Странно, что они так долго к этому шли, при том, что продукция хорошая, цены хорошие, но ТОТАЛЬНЕЙШЕЕ воровство и мошенничество во всех розничных точках, весь интернет об этом не один год кричит. Я сам перестал покупать у них только по тому, что обвес у них стабильный и огромный, ещё могут и возмутиться если замечаешь ) Мне даже пытались взвешивать товар который идёт весовым с завода и причём "навесок" идёт неслабый, если на 1000 покупаешь рублей 150-200 добавляют. Странно что их безопасники совершенно это игнорировали годами, ну вот, собственно, к предсказуемому финалу пришли.
Отец Родной
2 часа
А немцы, немцы будут? Или только мордашовы?
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