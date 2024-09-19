МЧС предупредило петербуржцев об ухудшении погодных условий в пятницу ночью и утром

Оперативный штаб МЧС Петербурга вечером в четверг предупредил горожан об ухудшении погодных условий. Со ссылкой на информацию ФГБУ «Северо-Западное УГМС» служба оповестила, что 20 сентября ночью и утром в Санкт-Петербурге местами ожидается туман.

Автомобилистам и пешеходам в равной степени надо быть внимательнее и осторожнее в условиях плохой видимости.

Густой туман опускается на Северную столицу уже не первый раз за последние дни: погода в городе начала возвращаться к обычному для осени состоянию.

Главный синоптик города Александр Колесов сообщил, что в ближайшие дни Петербург ожидает резкая смена погоды: впереди понижение температуры воздуха до +5 градусов и обильные дожди. А Ленобласть и вовсе накроют заморозки.

