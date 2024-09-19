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Город Синоптик предупредил петербуржцев о скором похолодании и порекомендовал готовить шапки

Синоптик предупредил петербуржцев о скором похолодании и порекомендовал готовить шапки

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10 комментариев

В ближайшие дни Петербург ожидает резкая смена погоды — впереди понижение температуры воздуха до +5 градусов и обильные дожди. Ленобласть и вовсе накроют заморозки. Об этом 19 сентября сообщает в своем канале главный синоптик города Александр Колесов.

«Поэтому у кого ещё растут на дачах кабачки, тыквы, да еще и огурцы на улице есть, обратите внимание», — написал синоптик.

Так, в ночь на 22 и на 23 сентября в большинстве районов Ленобласти столбики термометров опустятся до –1…–3 градусов. В Петербурге заморозков не ожидается, но температура заметно снизится. Так, днем в субботу будет +14…+16 гр., в воскресенье и понедельник уже прохладнее — до +14 гр. В ночные часы температура воздуха снизится до +5…+7 гр.

«Может, кто-то уже и шапки достанет», — добавил Колесов.

К середине следующей недели город накроют обильные осадки, а затем ожидается потепление. «Пока мы еще не исключаем дневных температур в +15 гр. и даже в +20 гр.», — заключил синоптик.

Ранее «Фонтанка» писала, что ночь на 18 сентября в Петербурге стала самой теплой за последние девять лет. Было зафиксировано +14,8 градуса.

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Комментарии
10
Антти Лахтанен
34 минуты
Времена шаткие - береги шапки!* *Русская народная мудрость
boba
36 минут
Похолодание до +15 осенью очень редкое и страшное природное явления, об это нужно написать статью на Фонтанке
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