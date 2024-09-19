Синоптик предупредил петербуржцев о скором похолодании и порекомендовал готовить шапки

В ближайшие дни Петербург ожидает резкая смена погоды — впереди понижение температуры воздуха до +5 градусов и обильные дожди. Ленобласть и вовсе накроют заморозки. Об этом 19 сентября сообщает в своем канале главный синоптик города Александр Колесов.

«Поэтому у кого ещё растут на дачах кабачки, тыквы, да еще и огурцы на улице есть, обратите внимание», — написал синоптик.

Так, в ночь на 22 и на 23 сентября в большинстве районов Ленобласти столбики термометров опустятся до –1…–3 градусов. В Петербурге заморозков не ожидается, но температура заметно снизится. Так, днем в субботу будет +14…+16 гр., в воскресенье и понедельник уже прохладнее — до +14 гр. В ночные часы температура воздуха снизится до +5…+7 гр.