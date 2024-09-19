    Сейчас

    +15˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +15˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 15

    1 м/с, зап

    773мм

    89%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd92.7eur103.25

    СКА разгромил «Сочи», 18-летний Демидов впервые набрал 4 очка за матч

    639
    обсудить

    Победой хоккейного клуба СКА завершился матч регулярного чемпионата КХЛ против «Сочи». Встреча проходила 19 сентября в Сочи. Армейцы с Невы выиграли со счетом 7 : 4 (3 : 2, 3 : 0, 1 : 2).

    У СКА забили Григорий Кузьмин (7-я минута), Александр Никишин (16-я), Степан Фальковский (19-я), Валентин Зыков (28-я), Захар Бардаков (32-я) и Иван Демидов (35-я, 59-я — в пустые ворота). Отметим, что на счету 18-летнего Демидова также две результативные передачи. Таким образом, он впервые во взрослой карьере набрал 4 (2 + 2) очка.

    У «Сочи» отличились Михаил Криштов (5-я минута), Данил Авершин (13-я) и Тимур Хафизов (43-я, 47-я)

    На счету петербургской команды после шести матчей 7 очков и 5-е место в таблице Западной конференции.

    Следующий матч СКА проведет в Нижнем Новгороде 21 сентября против нижегородского «Торпедо».

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, прямо сейчас там проходит розыгрыш iPhone 16.

    По теме

    СКАСочиХоккейКХЛ
    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close