Победой хоккейного клуба СКА завершился матч регулярного чемпионата КХЛ против «Сочи». Встреча проходила
У СКА забили Григорий Кузьмин (7-я минута), Александр Никишин (
У «Сочи» отличились Михаил Криштов (5-я минута), Данил Авершин (13-я) и Тимур Хафизов (43-я, 47-я)
На счету петербургской команды после шести матчей
Следующий матч СКА проведет в Нижнем Новгороде
СКА разгромил «Сочи», 18-летний Демидов впервые набрал 4 очка за матч
Победой хоккейного клуба СКА завершился матч регулярного чемпионата КХЛ против «Сочи». Встреча проходила
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