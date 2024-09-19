Что носила Мона Лиза, «Похвала селедке» и «бриллиантовые» интриги при дворе. О чем расскажут в эрмитажном лектории

Фото: Виктория Поликарпова / «Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





Сентябрь — пора запуска новых абонементов Эрмитажа, новых курсов его Университета истории зарубежного искусства и объявления расписания лекций. Как обычно, самые востребованные абонементы были в доступе недолго — но если вы рассчитываете с нового учебного года заняться самообразованием, возможность еще есть. А выбрать самое интересное поможет гид «Фонтанки».



Университет истории зарубежного искусства Фундаментальный подход для тех, кто хочет разобраться во всем сразу и основательно, а главное — готов уделить этому время.



Трехгодичный цикл, который позволит ориентироваться в Эрмитаже (а то и во всей истории мирового искусства) как у себя дома, начинается с «Культуры и искусства Древнего мира» и «Искусства средневекового востока». Курс делится на три части — три абонемента. Пока что распродали первый, на другие выложат в доступ в декабре. Однако посещать лекции университета можно не только по абонементу, но и при разовой покупке билетов. Так что двери к знаниям еще не закрыты. За октябрь — декабрь вы узнаете об эпохе неолита и бронзы, о Древнем Египте, Вавилоне, Греции и Италии. Ну а потом поедем дальше — в Рим, Индию, Китай, Среднюю Азию и даже Японию.



Второй курс двинулся дальше — там изучают искусство Византии и западноевропейское искусство XI–XVII веков. И тоже в трех частях. В ближайших планах — Средневековье: романский стиль и готика, различия художественных школ Италии XV века и Леонардо Да Винчи. В перспективе — Высокое Возрождение.

Ну а «старшие» будут слушать про зарубежное искусство XVII–XX веков. Начнут с Голландии и Рембрандта, до Нового года после Европы заглянут в Японию, а закончат Западной Европой и США второй половины ХХ века и новыми тенденциями века XXI.



Абонементы по искусству и культуре Западной Европы, Древнему миру и странам Востока Если на три года отправляться за парту неохота, а покупать лекции по одной слишком расслабляет, удобнее брать отдельные абонементы. К тому же лекторы выбирают интересные ракурсы.

Например, о немецком искусстве XIX века в Эрмитаже расскажут через призму легенд и сказок, фантастических и волшебных сюжетов (абонемент 24–31). Об искусстве Нидерландов XVI–XVII веков (абонемент 24–32) — через застольные сцены (есть, например, лекция «Похвала селедке» — о голландском натюрморте и протестантской этике и есть «Блеск серебра и звон бокалов» — о предметах декоративно-прикладного искусства в живописи Нидерландов). О костюме эпохи Возрождения (абонемент 24–34) — на примере нарядов Моны Лизы и венецианцев. Публике расскажут про резиденции британских аристократов (абонемент 24–44), пространство инсталляции — на примерах Ай Вэйвэя, Кристиана Болтански, Христо и других (абонемент 24–50) и о принципах работы современных аукционов (24–51) — причем о них расскажет сотрудница сектора новых поступлений Эрмитажа.



Традиционно увлекательная тема — комическое в культуре Нидерландов (24–54). О юморе от Брейгеля до Рембрандта — шутах, дураках, зверях, сатире вокруг солдат, крестьян и куртизанок — расскажет сотрудник Отдела западноевропейского изобразительного искусства.

А еще Эрмитаж поможет совершить путешествие в Европу: абонемент «Музей как идея. Коллекции Берлина» расскажет о музейном острове немецкой столицы и ее новом музейном центре — культурном форуме.

Открыть для себя новое получится и на лекциях о древнем мире. Например, все знают о Древней Греции — но не все о том, как жили ее колонии — в Кампании, Лукании, Апулии и на Сицилии. Расскажут археологи (абонемент 24–49).



Ну и конечно, Восток. Основные концепции индуистского искусства, индо-мусульманское искусство и даже сценические искусства Индии преподадут на «Восточных классах» (абонемент 24–37). А про запретные мечети Мекки и Медины, мозаики мечетей Кудса и Дамаска, замки Омейядов в Сирийской пустыне и райские сады Альгамбры и Хенералифе — в рамках абонемента «Земное искусство — небесная красота» (24–58) по искусству исламского мира.

Абонементы по истории и культуре России и лекции-беседы в Меншиковском дворце Конечно, целый ряд абонементов будет посвящен нашей стране или через призму ее истории. Так, сотрудник отдела античного мира расскажет о греческих и римских украшениях, которые находили на территории России. На антикварный рынок они поступали из грабительских раскопок, а со временем появились фальсификаторы древних артефактов — вот эти самые расхитители гробниц и мошенники вместе с коллекционерами и станут героями рассказа (24–42).



Безусловно, популярная и очень интересная любому петербуржцу тема — «Панорамы Петербурга XVIII–XIX веков: город воображаемый и город реальный» (абонемент 24–45). Многочисленные гравюры дофотографического периода передают город не только и не столько таким, каким он был, сколько таким, каким мог бы быть, каким его видели. Ведь на них часто наносили проекты, меняли ракурсы. Чтобы разобраться в этом, нужно знать, как все происходило.

Причем некоторые встречи будут проводиться во дворце Меншикова. Это не абонементы, а циклы лекций-бесед, на которых можно будет узнать, например, как Меншиков и его семья жили на Васильевском острове, окна из каких стран установлены в стенах дворца, каким было иранское направление внешней политики России в XVI–XVIII веках и многое другое.

Еще один особый абонемент (24–43) — «Галерея драгоценностей Эрмитажа». Сотрудники музея расскажут о том, как она создавалась, о сибирском золоте Петра I, золоте скифских курганов Северного Причерноморья, ювелирном искусстве мусульманских стран в собрании Эрмитажа, «бриллиантовых» интригах при дворе русских императриц, творчестве Фаберже, авторском ювелирном искусстве второй половины ХХ — начала ХХI века и о реставрации изделий.



Лекции к временным выставкам и онлайн-лекции Отдельное направление — циклы встреч к событиям. Например, с 20 сентября по 11 октября можно прослушать лекции абонемента «Эпоха Дюрера. Немецкая графика XV–XVI веков» к соответствующей выставке. Есть серия лекций к юбилеям — 280-летию Императорского фарфорового завода, 100-летию манифеста сюрреализма, 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, 250-летию со дня рождения Уильяма Тернера.



Ну а «мобильное» самообразование можно получить дома, в онлайн-лектории, который стартует 3 октября. Есть еженедельный курс «С древнейших времен до наших дней», слушая который вы до 3 апреля дойдете до искусства второй половины ХХ века, есть курсы по театру эпохи Екатерины II, по английским замкам (Дувр, Лидс, Строберри-хилл), картинным галереям Лондона и героям английской литературы, а также старейшим ювелирным домам Франции. Онлайн-лекторий тоже платный, по 400 рублей за лекцию, — как и очный (лекции проходят в Главном штабе, в Реставрационно-хранительском центре «Старая Деревня» и во дворце Меншикова).

Полный ассортимент абонементов и лекций, а также их расписание и имена лекторов можно узнать на сайте.

Алина Циопа, «Фонтанка.ру»