Вышедший из берегов Дунай начал затапливать центр Будапешта

Вышедший из берегов Дунай в Будапеште начал затапливать набережные в центре города. Только за сутки река поднялась более чем на 1 метр, сообщило венгерское издание Index.hu в четверг, 19 сентября.

К настоящему моменту вода полностью покрыла дорогу и площадь перед зданием венгерского парламента, на участке нет людей и транспорта. Нижние набережные Пешта и Буды также закрыты. Работа нескольких паромов в стране временно прекращена, также вступило в силу перекрытие дорог. Жителей предупредили об отключении газа и электричества.

