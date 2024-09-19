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Общество Происшествия Вышедший из берегов Дунай начал затапливать центр Будапешта

Вышедший из берегов Дунай начал затапливать центр Будапешта

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1 комментарий

Вышедший из берегов Дунай в Будапеште начал затапливать набережные в центре города. Только за сутки река поднялась более чем на 1 метр, сообщило венгерское издание Index.hu в четверг, 19 сентября.

К настоящему моменту вода полностью покрыла дорогу и площадь перед зданием венгерского парламента, на участке нет людей и транспорта. Нижние набережные Пешта и Буды также закрыты. Работа нескольких паромов в стране временно прекращена, также вступило в силу перекрытие дорог. Жителей предупредили об отключении газа и электричества.

По данным издания, в минувший вторник местные власти объявили о наводнении, на следующий день премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в стране наступил самый критический этап наводнения. Пик подъема ожидается в субботу, когда уровень воды составит примерно 8,5 метра при обычном уровне в 3,5 метра.

Ожидается, что ситуация улучшится ближе к середине следующей недели.

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Наводнение Будапешт Венгрия
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Комментарии
1
fognirasta
2 минуты
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