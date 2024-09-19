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Доброе дело «Донор по-питерски». В Петербурге фотовыставка расскажет о тех, кто одержал победу над болезнью благодаря донорам

«Донор по-питерски». В Петербурге фотовыставка расскажет о тех, кто одержал победу над болезнью благодаря донорам

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В Петербурге в ближайшую субботу откроется фотовыставка «Донор по-питерски. Взрослые — тоже чьи-то дети». Она приурочена ко Всемирному дню донора костного мозга и рассказывает о тех, кто благодаря трансплантации смог одержать победу над тяжёлой болезнью.

Героями фотовыставки стали десять жителей Северной столицы. Они смогли победить онкологию благодаря регистру доноров костного мозга, в котором нашлись их генетические близнецы.

«Фотовыставка раскрывает значимость трансплантации костного мозга для взрослых пациентов, а также показывает: какими бы взрослыми, независимыми и сильными мы ни были, есть люди, для которых мы всегда остаёмся детьми», — говорят в фонде «Центр развития донорства костного мозга» (ЦРДКМ), ставшем организатором экспозиции.

Героиня одной из фотоисторий — Мария Шорец, чемпионка мира по акватлону. Она участвовала в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, была одной из лучших триатлонисток страны с хорошими перспективами. Но в 2018 году ей поставили диагноз «лейкоз». После трансплантации костного мозга она вернулась в спорт, но теперь уже в качестве тренера, и стала амбассадором ЦРДКМ.

По словам организаторов, с каждым годом количество доноров в Федеральном регистре доноров костного мозга увеличивается: на 30 июня 2024 года в нём 239 846 доноров. Но это всё равно не идёт ни в какое сравнение с международными регистрами, где насчитываются миллионы потенциальных доноров. Поиск генетического близнеца в России иногда сравни лотерее, и нередко за помощью приходится обращаться в зарубежные базы данных, что стоит немалых денег. Именно поэтому, уверены в ЦРДКМ, необходимо как можно больше рассказывать о донорстве костного мозга, о том, что эта процедура неопасна и что это может спасти кому-то жизнь.

На открытии выставки, которое состоится в полдень 21 сентября в пространстве «Севкабель порт», посетители смогут познакомиться с героями фоторабот, поговорить о донорстве костного мозга с сотрудниками фонда, пообщаться с реальными донорами и сдать образец крови для вступления в Федеральный регистр доноров костного мозга.

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«Центр развития донорства костного мозга» — проект благотворительного фонда «свет.дети», который помогает детям и молодым взрослым с онкологическими заболеваниями. Узнать подробнее о донорстве костного мозга можно на сайте фонда ЦРДКМ.РФ.

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