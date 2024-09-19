Артист Кай Метов даст концерт в Кремле

Певец и композитор Кай Метов даст концерт в Государственном Кремлевском дворце в марте 2025 года. Торжество будет приурочено к 60-летию артиста. О своих творческих планах Кай Метов рассказал в интервью ТАСС , опубликованном 19 сентября.

Артист анонсировал два важных для него концерта. Один состоится 6 октября в Санкт-Петербурге в БКЗ «Октябрьский», второй — 22 марта 2025 года в Москве на «самой известной и востребованной площадке для каждого артиста», по мнению Метова, — в Кремле.

«Это первая площадка, первый концертный зал, в котором я выступил, когда мне было 13 лет — со скрипкой в руках. Одним из зрителей был Леонид Брежнев, генеральный секретарь ЦК КПСС», — рассказал Кай Метов.

Артист участвовал в концерте мастеров искусств союзных республик, представлял Казахстан, где он родился. «Одним из коллективов был ансамбль скрипачей, одним из скрипачей — был я. <...> Я был в первом ряду, видел все политбюро», — вспоминает он.

Вновь на сцену Кремля Кай Метов выйдет спустя почти 50 лет.

Кай Метов получил популярность в начале 1990-х годов. Среди его песен — «Position № 2», «Снег моей души», «Где-то далеко идут дожди», «Я Кай», «Ты меня не поняла» и другие.

