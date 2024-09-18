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Общество Познер вернется на «Первый канал» с новым шоу

Познер вернется на «Первый канал» с новым шоу

1 675
13 комментариев

Телеведущий и журналист Владимир Познер вернется в эфир «Первого канала». Он станет ведущим нового проекта. Об этом объявил гендиректор канала Константин Эрнст на премьере первого сезона, передает РБК 18 сентября.

Новое шоу носит название «Турецкая тетрадь». Точная дата его выхода на экраны пока не разглашается.

Также в эфир «Первого канала» с обновленной студией вернется программа «Пусть говорят», ее ведущим останется Дмитрий Борисов.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков охарактеризовал Владимира Познера как человека «с очень убежденной, последовательной, очень крепкой гражданской позицией».

Перед этим в большом интервью Forbes Владимир Познер признался, что за последние два года ему несколько раз поступали предложения по работе от западных СМИ. Сотрудничество предполагало ряд условий, среди которых Познеру предстояло сделать несколько определенных заявлений о политике и президенте РФ. В ответ на это Познер говорил западным телеканалам: «Это не журналистика. Это совсем другое. Я — нет».

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Владимир Познер Первый канал Шоу Ведущий Турецкая тетрадь Константин Эрнст
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Комментарии
13
Zet
19 минут
90 лет шоумену полгода назад стукнуло... может шоу "Как я встречался с Лениным" проведёт?
Koma2024
34 минуты
Не тонет
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