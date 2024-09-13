«Он может критиковать»: Песков прокомментировал отказ Познера работать в западных СМИ

Телеведущий и журналист Владимир Познер может критиковать различные «проявления», происходящие в России, однако он остается убежденным патриотом. Об этом 13 сентября сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Он может критиковать в чем-то какие-то проявления в нашей стране, что абсолютно нормально. Но при этом он остается убежденным патриотом своей страны, тем более в такой момент», — подчеркнул Песков.
Также в Кремле Владимира Познера назвали мэтром «нашей журналистики, нашего телевидения». Пресс-секретарь главы государства Песков охарактеризовал Познера как человека «с очень убежденной, последовательной, очень крепкой гражданской позицией».
12 сентября вышло большое интервью Владимира Познера Forbes. Во время беседы Познер рассказал, что за последние два года ему несколько раз поступали предложения по работе от западных СМИ. Однако они выставляли свои условия для начала совместной деятельности: «Условие такое: вы должны поначалу высказаться по поводу Путина и по поводу политики, причем определенным образом». В ответ на это Познер говорил западным телеканалам: «Это не журналистика. Это совсем другое. Я — нет».
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