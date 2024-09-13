«Он может критиковать»: Песков прокомментировал отказ Познера работать в западных СМИ

«Он может критиковать в чем-то какие-то проявления в нашей стране, что абсолютно нормально. Но при этом он остается убежденным патриотом своей страны, тем более в такой момент», — подчеркнул Песков.

12 сентября вышло большое интервью Владимира Познера Forbes. Во время беседы Познер рассказал, что за последние два года ему несколько раз поступали предложения по работе от западных СМИ. Однако они выставляли свои условия для начала совместной деятельности: «Условие такое: вы должны поначалу высказаться по поводу Путина и по поводу политики, причем определенным образом». В ответ на это Познер говорил западным телеканалам: «Это не журналистика. Это совсем другое. Я — нет».