Беглов подписал указ о продлении полномочий Матвиенко в Совете Федерации

Губернатор Александр Беглов подписал указ о наделении Валентины Матвиенко полномочиями сенатора от исполнительной власти Петербурга. Об этом Беглов сообщил с трибуны Мариинского дворца 18 сентября во время церемонии вступления в должность главы города.
«Верим, что вы так же активно будете продолжать помогать нашему городу и мне как губернатору», — сказал Беглов.
Как сообщает корреспондент «Фонтанки», Матвиенко поблагодарила его и отметила, что петербуржцы поддержали Беглова на выборах в благодарность за предыдущие пять лет.
«Для меня быть сенатором от Петербурга — большая честь. Петербург — не просто точка на карте, это большая любовь и моя жизнь», — добавила она.
Валентина Матвиенко была губернатором Петербурга с 2003 по 2011 год. Она добавила, что никто, как она, не понимает, каково быть губернатором самого северного мегаполиса.
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