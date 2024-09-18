Беглов подписал указ о продлении полномочий Матвиенко в Совете Федерации

Губернатор Александр Беглов подписал указ о наделении Валентины Матвиенко полномочиями сенатора от исполнительной власти Петербурга. Об этом Беглов сообщил с трибуны Мариинского дворца 18 сентября во время церемонии вступления в должность главы города.

«Верим, что вы так же активно будете продолжать помогать нашему городу и мне как губернатору», — сказал Беглов.

Как сообщает корреспондент «Фонтанки», Матвиенко поблагодарила его и отметила, что петербуржцы поддержали Беглова на выборах в благодарность за предыдущие пять лет.

«Для меня быть сенатором от Петербурга — большая честь. Петербург — не просто точка на карте, это большая любовь и моя жизнь», — добавила она.

Валентина Матвиенко была губернатором Петербурга с 2003 по 2011 год. Она добавила, что никто, как она, не понимает, каково быть губернатором самого северного мегаполиса.