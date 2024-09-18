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    Беглов официально вступил в должность губернатора Санкт-Петербурга

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    Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру»
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    Александр Беглов в Заксобрании Петербурга 18 сентября официально вступил в должность губернатора города, передает корреспондент «Фонтанки» из Мариинского дворца.

    В Большом зале глава Горизбиркома Максим Мейксин зачитал итоги выборов главы города.

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    Александр Беглов принес присягу, а спикер Заксобрания Александр Бельский вручил губернатору нагрудный знак.

    «Вступая в должность губернатора Санкт-Петербурга, клянусь верности народу и Конституции Российской Федерации, Уставу Санкт-Петербурга», — сказал Беглов.

    Градоначальник обязался уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, а также всеми силами способствовать процветанию города и повышению благосостояния его жителей.

    Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру»
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    Выборы главы города прошли с 6 по 8 сентября. По их итогам Беглов получил 59,8% голосов. Явка на выборах составила 37,76%.

    Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру»
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    Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру»
    Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру»
    Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру»

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