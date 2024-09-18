Беглов официально вступил в должность губернатора Санкт-Петербурга

Александр Беглов в Заксобрании Петербурга
В Большом зале глава Горизбиркома Максим Мейксин зачитал итоги выборов главы города.
Александр Беглов принес присягу, а спикер Заксобрания Александр Бельский вручил губернатору нагрудный знак.
«Вступая в должность губернатора Санкт-Петербурга, клянусь верности народу и Конституции Российской Федерации, Уставу Санкт-Петербурга», — сказал Беглов.
Градоначальник обязался уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, а также всеми силами способствовать процветанию города и повышению благосостояния его жителей.
Выборы главы города прошли с 6 по 8 сентября. По их итогам Беглов получил 59,8% голосов. Явка на выборах составила 37,76%.