Сын Лукашенко сыграл на рояле на патриотическом форуме в Минске

Сын президента Белоруссии Николай Лукашенко сыграл на рояле на форуме «Если мы едины», который проходит в Минске 17 сентября и посвящен Дню народного единства. Об этом сообщило издание БелТА.



Играл на рояле Лукашенко-младший не один — на втором инструменте ему аккомпанировала преподаватель Елена Осташкина-Мысливчик.

Пока Николай играл, на фоне шло видео на тему исторического единства белорусов и братских народов «как в годы разделения и борьбы за воссоединение, так и на современном этапе», сообщило издание.



Какую именно композицию сыграл Николай Лукашенко, не уточняется.