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Общество Сын Лукашенко сыграл на рояле на патриотическом форуме в Минске

Сын Лукашенко сыграл на рояле на патриотическом форуме в Минске

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12 комментариев

Сын президента Белоруссии Николай Лукашенко сыграл на рояле на форуме «Если мы едины», который проходит в Минске 17 сентября и посвящен Дню народного единства. Об этом сообщило издание БелТА.

Играл на рояле Лукашенко-младший не один — на втором инструменте ему аккомпанировала преподаватель Елена Осташкина-Мысливчик.

Пока Николай играл, на фоне шло видео на тему исторического единства белорусов и братских народов «как в годы разделения и борьбы за воссоединение, так и на современном этапе», сообщило издание.

Какую именно композицию сыграл Николай Лукашенко, не уточняется.

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Комментарии
12
Coulthard
17 сентября 2024, 20:39
Так он там имитировал игру, видно по первым кадрам, звук не от его рояля. Клоуны!)))
Заливщик голосовых планок
17 сентября 2024, 20:44
Владимир Владимирович тоже на рояле умеет!
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