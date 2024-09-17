В Юсуповском саду из-за жары зацвел пруд. Посмотрите, как это выглядит

Источник: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру»







В Юсуповском саду Петербурга зацвел пруд. Скорее всего, произошло это из-за жары, не очень свойственной середине сентября. Фотограф «Фонтанки» прогулялся по саду и запечатлел эту картину.



Пруд начал цвести из-за высоких температур воздуха. Такое явление свойственно для малопроточных водоемов. Теплая погода спровоцировала резкий рост и отмирание сине-зеленых водорослей. Однако это явление не остановило тех, кто хотел поймать последний жаркий день этого года.



1 из 11 Источник: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру»

Люди приходили со своими полотенцами и ковриками для того, чтобы позагорать и поймать солнечные лучи в саду. Кто-то выбрал вариант «почувствовать себя на пляже», кто-то, наоборот, спрятался от яркого солнца под дерево и просто наслаждался погодой.



Источник: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру»







Температурный рекорд в Северной столице был побит 17 сентября до обеда. В 11:26 в городе было зафиксировано +23,7 градуса. При этом воздух продолжал прогреваться. Ранее рекорд для 17 сентября составлял +23,3 градуса. Дальше в Петербурге станет прохладнее.