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Город В Юсуповском саду из-за жары зацвел пруд. Посмотрите, как это выглядит

В Юсуповском саду из-за жары зацвел пруд. Посмотрите, как это выглядит

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3 комментария

В Юсуповском саду Петербурга зацвел пруд. Скорее всего, произошло это из-за жары, не очень свойственной середине сентября. Фотограф «Фонтанки» прогулялся по саду и запечатлел эту картину.

Пруд начал цвести из-за высоких температур воздуха. Такое явление свойственно для малопроточных водоемов. Теплая погода спровоцировала резкий рост и отмирание сине-зеленых водорослей. Однако это явление не остановило тех, кто хотел поймать последний жаркий день этого года.

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Люди приходили со своими полотенцами и ковриками для того, чтобы позагорать и поймать солнечные лучи в саду. Кто-то выбрал вариант «почувствовать себя на пляже», кто-то, наоборот, спрятался от яркого солнца под дерево и просто наслаждался погодой.

Температурный рекорд в Северной столице был побит 17 сентября до обеда. В 11:26 в городе было зафиксировано +23,7 градуса. При этом воздух продолжал прогреваться. Ранее рекорд для 17 сентября составлял +23,3 градуса. Дальше в Петербурге станет прохладнее.

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Комментарии
3
McGillavry
17 сентября 2024, 17:35
Сад так долго находился на реконструкции, но, судя по фотографиям, её не было?
276689045
17 сентября 2024, 17:58
Так пруд давно не чистили.
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