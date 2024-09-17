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Общество В Архангельске руководителей вуза подозревают в зачислении абитуриентов для предоставления отсрочки от призыва

В Архангельске руководителей вуза подозревают в зачислении абитуриентов для предоставления отсрочки от призыва

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1 комментарий

Двое сотрудников вуза в Архангельске подозреваются в служебном подлоге и злоупотреблении должностными полномочиями. Причиной возбуждения дела стало предоставление отсрочки от частичной мобилизации в 2022 году. Об этом 17 сентября сообщил 29.ru со ссылкой на Управление ФСБ по Архангельской области.

Сотрудники зачислили в аспирантуру несколько человек без проведения вступительных испытаний, чтобы обеспечить их отсрочкой. По данным издания, речь идет о руководстве учреждения: проректоре по образовательной деятельности Людмиле Морозовой и секретаре приемной комиссии вуза Вячеславе Паршине.

«... В целях получения отсрочки от призыва на военную службу по частичной мобилизации, зачислили в аспирантуру нескольких абитуриентов», — говорится в сообщении ФСБ.

Возбуждено уголовное дело. В настоящее время выясняются все обстоятельства проведенной процедуры зачисления. В рабочих кабинетах сотрудников вуза прошли обыски, изъят ряд документов.

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Комментарии
1
276689045
17 сентября 2024, 14:35
Хм, а прием в аспирантуру уже был закончен в этом вузе?
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