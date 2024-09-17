«Зенит» оштрафовали за присутствие болельщиков на матче с «Сочи». Туда пускали бесплатно

Петроградский районный суд Петербурга привлек к административной ответственности АО «ФК «Зенит» за нарушение правил обеспечения безопасности во время проведения летнего матча. На матч «Зенита» и «Сочи» (5:2) пустили зрителей. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города 17 сентября.



Организованная ФК «Зенит» игра состоялась 2 июля на «Газпром Арене», это был первый матч в рамках Winline Летнего кубка. «Согласно утвержденному плану мероприятий по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности от 20.06.2024, матч должен был проводиться без зрителей», — говорится в сообщении.



Несмотря на введенные ограничения, болельщики на игре присутствовали, что привело к массовым скоплениям и усложнило обеспечение безопасности правоохранителями. Согласно данным с сайта клуба, зрителям даже были доступны бесплатные билеты.



Представители клуба вину не признали, оснований для привлечения к ответственности, по их мнению, не было. В результате суд назначил АО «ФК «Зенит» штраф в размере 100 тыс. рублей.

