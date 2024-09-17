Арбитраж приостановил права финской компании в отношении верфи под Петербургом

Полностью удовлетворить иск Минпромторга к финской Arctech Helsinki Shipyard Oy и приостановить ее корпоративные права в отношении «Невского судостроительно-судоремонтного завода» принял решение Арбитражный суд Московской области. Решение опубликовано в картотеке арбитражных дел, однако подробности иска не приводятся — заседание прошло в закрытом режиме.
Министерство промышленности и торговли РФ подало иск к финской компании 14 августа. В числе третьих лиц были указаны ОСК и Невский судостроительный-судоремонтный завод, который в июне этого года был включен в перечень экономически значимых организаций.
Согласно закону, Минпромторг выступает истцом в делах, связанных с временной приостановкой корпоративных прав иностранных акционеров для предприятий из списка ЭЗО, которые находятся под его контролем. На рассмотрение Арбитражному суду Московской области дела передаются по подсудности.
Статус ЭЗО позволяет российским владельцам получать в собственность акции и доли компаний, исключая из структуры собственности иностранные холдинги либо передавая права на них другим лицам. Статус предоставляет возможность через суд временно приостановить корпоративные права иностранных холдингов (например, право голоса на собраниях, получение дивидендов и распоряжение акциями и долями). Для этого нужно обратиться в суд с заявлением о приостановке осуществления корпоративных прав иностранным акционером в отношении ЭЗО.
НССЗ был создан в 1913 году. Производственные мощности завода позволяют строить суда с дедвейтом до 10 тысяч тонн, длиной 160 метров и шириной 23 метра, включая сухогрузы, танкеры и аварийно-спасательные суда. Как следует из данных СПАРК, компания Arctech Helsinki Shipyard Oy владеет 49 % акций НССЗ, оставшиеся 50,01 % принадлежат самому заводу. В последний раз завод обнародовал финансовую отчетность в 2020 году, указав выручку в размере 4,7 миллиарда рублей и чистую прибыль в 608 миллионов рублей.