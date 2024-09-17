Арбитраж приостановил права финской компании в отношении верфи под Петербургом

Полностью удовлетворить иск Минпромторга к финской Arctech Helsinki Shipyard Oy и приостановить ее корпоративные права в отношении «Невского судостроительно-судоремонтного завода» принял решение Арбитражный суд Московской области. Решение опубликовано в картотеке арбитражных дел, однако подробности иска не приводятся — заседание прошло в закрытом режиме.

Министерство промышленности и торговли РФ подало иск к финской компании 14 августа. В числе третьих лиц были указаны ОСК и Невский судостроительный-судоремонтный завод, который в июне этого года был включен в перечень экономически значимых организаций.