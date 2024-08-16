Минпромторг подал иск к совладельцу Невского ССЗ

С иском к финской Arctech Helsinki Shipyard Oy обратилось в Арбитражный суд Московской области Министерство промышленности и торговли РФ, следует из картотеки арбитражных дел. Иск подан 14 августа и принят к производству, заседание назначено на 12 сентября. В числе третьих лиц в иске указаны Объединенная судостроительная корпорация и «Невский судостроительный-судоремонтный завод».

Подробности иска пока не опубликованы, однако по мнению экспертов, скорее всего он связан связан с приостановлением корпоративных прав финской компании в отношении экономически значимой организации, в перечень которых правительство включило НССЗ в июне этого года, пишет «Коммерсантъ».