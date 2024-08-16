Минпромторг подал иск к совладельцу Невского ССЗ

С иском к финской Arctech Helsinki Shipyard Oy обратилось в Арбитражный суд Московской области Министерство промышленности и торговли РФ, следует из картотеки арбитражных дел. Иск подан 14 августа и принят к производству, заседание назначено на 12 сентября. В числе третьих лиц в иске указаны Объединенная судостроительная корпорация и «Невский судостроительный-судоремонтный завод».
Подробности иска пока не опубликованы, однако по мнению экспертов, скорее всего он связан связан с приостановлением корпоративных прав финской компании в отношении экономически значимой организации, в перечень которых правительство включило НССЗ в июне этого года, пишет «Коммерсантъ».
НССЗ основан в 1913 году. Производственные мощности позволяют строить суда дедвейтом 10 тыс тонн, длиной 160 и шириной 23 м, в том числе сухогрузы, танкеры и аварийно-спасательные суда, говорится на сайте завода. Компания Arctech Helsinki Shipyard Oy владеет 49% доли в НССЗ, еще 50,01 % доли принадлежат непосредственно заводу, следует из данных СПАРК. Последний раз завод публиковал финансовую отчетность в 2020 году: предприятие отразило 4,7 миллиарда выручки и 608 миллионов чистой прибыли.
С 2014 по 2019 год компанией Arctech Helsinki Shipyard владела ОСК, затем, по данным СМИ, продала ее кипрской фирме Algador Holdings Ltd, принадлежавшую Ришату Багаутдинову. Финская верфь была выведена за периметр сделки, а Невский ССЗ оказался на ее балансе, писал РБК.