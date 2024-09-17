В Пушкинском районе снова побелел Тярлевский ручей. Кто виноват — пока неизвестно

Фото: Сергей Коньков / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В Пушкине побелел Тярлевский ручей. В водоеме будто бы развели белую краску, оставив при этом разводы. Фотограф «Фонтанки» заметил произошедшее и запечатлел загрязненный ручей в районе Новой улицы поселка Тярлево.

Сообщение о том, что с состоянием воды в ручье что-то не так, поступило «Водоканалу Санкт-Петербурга» еще в субботу, 14 сентября. В компании «Фонтанке» рассказали, что специалисты выезжали на обследование ручья в этот же день.

«Сети водоотведения на участке в исправном состоянии. Стоки в ручей поступают с частного сектора», — уточнили в пресс-службе «Водоканала Петербурга».

Сергей Коньков / «Фонтанка.ру»

В Северо-Западном управлении Росприроднадзора уточнили, что к ним информация о загрязнении не поступала.



Очевидец в разговоре с «Фонтанкой» уточнил, что какого-то резкого специфического запаха нет. «По ощущениям, речкой пахнуть перестало, как будто нейтрализовали запах. Тут мокровато, и из низины и ручья есть свой конкретный запах», — уточнил собеседник.

Фото: Сергей Коньков / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Коньков / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Коньков / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Коньков / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Коньков / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Коньков / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Подобная ситуация происходила с Тярлевским ручьем шесть лет назад — в декабре 2018 года. Тогда мыльный след в притоке Славянки довёл до административного дела в отношении Водоканала. Выяснилось, что через дождевой спуск компании в ручей попадали пенистые сточные воды с запахом моющих средств. В «Водоканале Санкт-Петербурга» во время прошлого инцидента признались, что труба находится на их балансе, но кто воспользовался ею для сброса — неясно.

В нынешнем случае так же не очень понятно, кто несет ответственность за то, что Тярлевский ручей помутнел и приобрел белый оттенок.