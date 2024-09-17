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    В Невском районе ищут злодея с ножом, который пытался утащить девочку на черную лестницу

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    Ученица седьмого класса одной из школ Невского района Петербурга стала жертвой неизвестного мужчины, который попытался утащить ее в укромный уголок. Об этом ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) стало известно 17 сентября.

    Инцидент произошел накануне днем, о нем полиции рассказала мама потерпевшей. Со слов женщины, преступник зашел в лифт дома на улице Ворошилова за ее 13-летней дочерью, которая возвращалась из школы. Вместе они доехали до 18 этажа, после чего мужчина выхватил нож, схватил школьницу за рюкзак и поволок на черную лестницу. Семиклассница подключила свои мощные голосовые связки и напугала нападавшего, который спешно ретировался. Повреждений ребенку он нанести не успел.

    Полиция проводит проверку и просматривает записи с камер видеонаблюдения.

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