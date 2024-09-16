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Афиша Plus Борис Эйфман выпускает балет о перерождении Родиона Раскольникова

Борис Эйфман выпускает балет о перерождении Родиона Раскольникова

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17 и 18 сентября пройдут премьерные показы балета Бориса Эйфмана «Преступление и наказание». Этот роман станет третьим из «великого пятикнижия» Достоевского, к которому обращается хореограф.

Борис Эйфман вновь выбирает в качестве первоисточника классический литературный текст. Великие прозаические произведения привлекают хореографа не сюжетами, а развитием тех философских идей, которые не лежат на поверхности, но чувствуются подспудно. Это позволяет Академическому театру балета Бориса Эйфмана переводить язык литературы в язык тела и танца, сохраняя внутреннюю суть классики.

«Преступление и наказание» — балет-размышление на тему человеческой природы и морали. Персонажи Достоевского становятся носителями определенных эмоциональных состояний и мировоззрений, у каждого — свой отдельный мир, но все вместе эти непохожие друг на друга фрагменты складываются в историю о преображении человеческого естества.

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Борис Эйфман о своей задумке: «Балет «Преступление и наказание» реконструирует трудный путь духовного перерождения главного героя романа Родиона Раскольникова, чье обостренное нравственное чувство и чуткость к чужой боли провоцируют появление теории о праве великих людей «перешагнуть через кровь» ради всеобщего блага. Страшная идея, зреющая в голове бывшего студента, становится его демоническим наваждением и подталкивает к убийству. Совершив преступление, Раскольников разрушает высший моральный закон, однако побороть человеческую натуру несостоявшийся Наполеон не в силах. Крах антигуманной теории неизбежен. Целительной для героя оказывается жертвенная любовь Сони Мармеладовой. Проходя через горнило искупительных страданий, эта святая грешница, как и Раскольников, движется к воскресению.

«Не убий», — гласит одна из основных заповедей. И всякий нарушающий ее отрицает абсолютную ценность жизни — неприкосновенного дара Божьего».

16+

Арина Хек

ПО ТЕМЕ
Борис Эйфман Балет Федор Достоевский
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