    Сейчас

    +17˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +17˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 17

    2 м/с, ю-в

    771мм

    87%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd90.93eur100.8

    Президент Казахстана заявил Шольцу, что в военном отношении Россия непобедима

    6511
    7 комментариев

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Астане высказался о российско-украинском конфликте, сообщает 16 сентября пресс-служба главы государства.

    Токаев, комментируя конфликт по просьбе Шольца, заявил, что «в военном отношении Россия непобедима». Президент Казахстана уверен, что дальнейшая эскалация приведет к «непоправимым последствиям для всего человечества», — особенно для стран, вовлеченных в конфликт.

    «К сожалению, хороший шанс на достижение хотя бы перемирия был упущен с отказом заключить Стамбульское соглашение», — отметил Касым-Жомарт Токаев.

    Он также добавил, что достигнуть мира все еще возможно. Для этого нужно изучить мирные инициативы различных стран, остановить военные действия и затем обсудить территориальные вопросы.

    Напомним, ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что западные страны начнут прямую войну с Россией, если разрешат Киеву использовать дальнобойное оружие.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Касым-Жомарт ТокаевОлаф ШольцКонфликт на Украине
    ЛАЙК4
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 7

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    7
    close