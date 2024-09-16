Президент Казахстана заявил Шольцу, что в военном отношении Россия непобедима

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Астане высказался о российско-украинском конфликте, сообщает 16 сентября пресс-служба главы государства.



Токаев, комментируя конфликт по просьбе Шольца, заявил, что «в военном отношении Россия непобедима». Президент Казахстана уверен, что дальнейшая эскалация приведет к «непоправимым последствиям для всего человечества», — особенно для стран, вовлеченных в конфликт.



«К сожалению, хороший шанс на достижение хотя бы перемирия был упущен с отказом заключить Стамбульское соглашение», — отметил Касым-Жомарт Токаев.



Он также добавил, что достигнуть мира все еще возможно. Для этого нужно изучить мирные инициативы различных стран, остановить военные действия и затем обсудить территориальные вопросы.



Напомним, ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что западные страны начнут прямую войну с Россией, если разрешат Киеву использовать дальнобойное оружие.

