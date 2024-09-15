Полиция ищет организаторов «лазерного шоу» для самолета, вылетевшего из Петербурга в Челябинск

Как сообщает ГУ МВД, сразу после полуночи в полицию сообщили о том, что неизвестные пытались ослепить экипаж «Боинга-738» авиакомпании «Победа». Самолет вылетел из Петербурга в Челябинск. Луч был замечен на высоте 3 тысяч метров, в 30 километрах от аэропорта. Всё прошло штатно, командиры воздушного судна остались с отличным зрением.