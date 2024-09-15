Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
(от)Личный ПитерПетербургский завтракПремия ФонтанкиФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+23°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+23°

ясная погода, без осадков

ощущается как +23

1 м/c,

ю-в.

 766мм 50%
Подробнее
3 Пробки
USD 90,93
EUR 100,80
Какие улицы перекроют сегодня
Насколько подорожают авто
Проект «Образование»
Куда пойти на выходных
Ставка 19%, сколько еще можно?
Участники СВО в школе
Записки из Мурино
Мессенджер для чиновников
Рейтинги «Фонтанки»
Происшествия Полиция ищет организаторов «лазерного шоу» для самолета, вылетевшего из Петербурга в Челябинск

Полиция ищет организаторов «лазерного шоу» для самолета, вылетевшего из Петербурга в Челябинск

2 787
3 комментария

В Петербурге полиция занялась поиском злоумышленников, пытавшихся ослепить командиров воздушного судна. Луч мощного лазера заметили над Колпинским районом ночью 15 сентября.

Как сообщает ГУ МВД, сразу после полуночи в полицию сообщили о том, что неизвестные пытались ослепить экипаж «Боинга-738» авиакомпании «Победа». Самолет вылетел из Петербурга в Челябинск. Луч был замечен на высоте 3 тысяч метров, в 30 километрах от аэропорта. Всё прошло штатно, командиры воздушного судна остались с отличным зрением.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY6
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
260758281
15 сентября 2024, 11:55
Такого самолёта Боинг-738 не существует. Есть Boeing 737-800. Используется краткое написание Boeing 737-800 как B738
В д. Гадюкино - дожди.
15 сентября 2024, 12:44
Сколько уже можно эту дичь форсить? Нельзя лазером навредить самолету. Я уже не говорю про попадание лучом пилоту в глаз с расстояния в десятки километров. ))
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Чтобы не терять женщин: врачи рассказали, что должно входить в обследования женского здоровья в разном возрасте
14 сентября, 18:00
Новости компаний
Важней всего — порядок в доме
13 сентября, 18:00
Новости компаний
В Выборгском районе завершили строительство жилой части крупного квартала у двух парков
13 сентября, 16:00
ТОП 5
Новости компаний
Чтобы не терять женщин: врачи рассказали, что должно входить в обследования женского здоровья в разном возрасте
14 сентября, 18:00
Важней всего — порядок в доме
13 сентября, 18:00
В Выборгском районе завершили строительство жилой части крупного квартала у двух парков
13 сентября, 16:00
Открытие первых комьюнити-центров для общения соседей — Setl Комьюнити
13 сентября, 15:46
Беспроцентная рассрочка в сентябре от ЛСР
13 сентября, 15:10
Стартовали продажи видовых квартир в элитном жилом комплексе Grand View
13 сентября, 15:00
Сестрорецкий курорт обновил мобильный интернет
13 сентября, 14:35
Утром — кредит, вечером — первоначальный взнос
13 сентября, 13:35
«Главстрой Санкт-Петербург» выпустит первую профориентационную игру для малышей
13 сентября, 13:20
Как Мурино отметило день рождения
13 сентября, 11:15
Топ-менеджер «Ленстройтреста» стала одной из победительниц главной «волонтерской» премии Петербурга
12 сентября, 18:05
Виртуальная реальность приближает мечту
12 сентября, 18:00