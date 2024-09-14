У «Движения первых» сменился руководитель. Новый глава был на СВО

Президент России Владимир Путин назначил нового председателя правления «Движения первых». Им стал Герой России Артур Орлов, который на СВО был танкистом.



Указ опубликован 14 сентября. Орлов на посту сменил Григория Гурова, который теперь руководит «Росмолодежью».

Про Орлова известно, что он родом из Удмуртии, учился в Казани в танковом училище. Имеет боевой опыт в Сирии.

Гуров родом из Ставрополя и карьру начал с муниципальной госслужбы.