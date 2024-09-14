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Общество У «Движения первых» сменился руководитель. Новый глава был на СВО

У «Движения первых» сменился руководитель. Новый глава был на СВО

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6 комментариев

Президент России Владимир Путин назначил нового председателя правления «Движения первых». Им стал Герой России Артур Орлов, который на СВО был танкистом.

Указ опубликован 14 сентября. Орлов на посту сменил Григория Гурова, который теперь руководит «Росмолодежью».

Про Орлова известно, что он родом из Удмуртии, учился в Казани в танковом училище. Имеет боевой опыт в Сирии.

Гуров родом из Ставрополя и карьру начал с муниципальной госслужбы.

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Комментарии
6
VVM1962
14 сентября 2024, 21:29
т.е. теперь в России есть "первые" и все остальные ( кто за мир, за добрососедские отношения.............).
забыл все
14 сентября 2024, 21:40
тоже финансируются из наших карманов?
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