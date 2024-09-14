Молодая петербурженка обвинила водителя в изнасиловании. Она возвращалась из области на попутке

Молодая жительница Колпино угодила в кошмар, поймав попутку в Тосненском районе Ленобласти. Водитель пообещал доставить её домой, а завёз в поле.

Как стало известно «Фонтанке» 14 сентября, 20-летняя петербурженка обратилась в колпинскую поликлинику накануне с гематомами на лице и шее. Медикам она рассказала, что стала жертвой изнасилования. К вечеру пострадавшая писала заявление.

По словам девушки, вечер среды она проводила в областном городе Любань. Посиделки с алкоголем в парке затянулись до темноты, возвращаться в Петербург было решено, положившись на чужое благородство. На Московском шоссе петербурженка остановила машину. Водитель согласился довезти до Колпино, однако слукавил. Как запомнилось пострадавшей, между Любанью и Рябово он свернул в поле, где силой принудил попутчицу к близости.