МТЮЗ привезет в Петербург спектакли Гинкаса и Шерешевского

16 и 17 сентября в Большом драматическом театре им. Г.А. Товстоногова состоятся гастроли Московского Театра юного зрителя. Петербургскому зрителю будут представлены спектакли Камы Гинкаса и Петра Шерешевского.



«Леди Макбет нашего уезда» Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





«Леди Макбет нашего уезда» (18+) Камы Гинкаса поставлен по повести Н. Лескова. Окружающая красота мира подчеркивает трагедию омертвения юной души, открытой к счастью, но разрушенной чувствами.

Режиссер обращается к вечной теме личной свободы и ее границ через криминальную историю Николая Лескова. В спектакле он пытается понять, почему в России, где просторы кажутся бесконечными, люди часто оказываются в тюрьме своих собственных ограничений. Это история о том, как стремление к свободе может закончиться разрушением. Ведь свобода — это не только право, но и ответственность. Но человек, задыхаясь от несвободы, может превратиться в зверя.



Театровед Марина Дмитревская о спектакле: «Для Гинкаса «Леди Макбет» — логическое продолжение «Медеи», ее российская модификация, и яркая жар-птица Мценского уезда вполне может посоперничать в буйстве страсти с античной женщиной-убийцей, улетавшей в спектакле Гинкаса экзотическим бессмертным Фениксом в синее небо».



«Мария Стюарт» Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





Еще одна трагичная женская судьба — «Мария Стюарт» (18+) Петра Шерешевского по пьесе Ф. Шиллера. Эта пьеса — о борьбе двух королев за престол, о природе власти и природе страха, о свободе и несвободе, ведь, как и в «Леди Макбет нашего уезда», одна из героинь Шиллера оказывается в тюрьме. Спектакль решен классическим для режиссуры Шерешевского способом — через работу с кинокамерой, снимающей в реальном времени. На сцене столкнется два мира: темница Марии Стюарт и подробности высокопоставленной жизни королевы Елизаветы.



Арина Хек

