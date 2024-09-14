    Сейчас

    +21˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +21˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 21

    2 м/с, вос

    764мм

    55%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd90.93eur100.8

    МТЮЗ привезет в Петербург спектакли Гинкаса и Шерешевского

    243
    обсудить

    16 и 17 сентября в Большом драматическом театре им. Г.А. Товстоногова состоятся гастроли Московского Театра юного зрителя. Петербургскому зрителю будут представлены спектакли Камы Гинкаса и Петра Шерешевского.

    «Леди Макбет нашего уезда»
    «Леди Макбет нашего уезда»Фото: предоставлено организаторами
    ПоделитьсяПоделиться

    «Леди Макбет нашего уезда» (18+) Камы Гинкаса поставлен по повести Н. Лескова. Окружающая красота мира подчеркивает трагедию омертвения юной души, открытой к счастью, но разрушенной чувствами.

    Режиссер обращается к вечной теме личной свободы и ее границ через криминальную историю Николая Лескова. В спектакле он пытается понять, почему в России, где просторы кажутся бесконечными, люди часто оказываются в тюрьме своих собственных ограничений. Это история о том, как стремление к свободе может закончиться разрушением. Ведь свобода — это не только право, но и ответственность. Но человек, задыхаясь от несвободы, может превратиться в зверя.

    Театровед Марина Дмитревская о спектакле: «Для Гинкаса «Леди Макбет» — логическое продолжение «Медеи», ее российская модификация, и яркая жар-птица Мценского уезда вполне может посоперничать в буйстве страсти с античной женщиной-убийцей, улетавшей в спектакле Гинкаса экзотическим бессмертным Фениксом в синее небо».

    «Мария Стюарт»
    «Мария Стюарт»Фото: предоставлено организаторами
    ПоделитьсяПоделиться

    Еще одна трагичная женская судьба — «Мария Стюарт» (18+) Петра Шерешевского по пьесе Ф. Шиллера. Эта пьеса — о борьбе двух королев за престол, о природе власти и природе страха, о свободе и несвободе, ведь, как и в «Леди Макбет нашего уезда», одна из героинь Шиллера оказывается в тюрьме. Спектакль решен классическим для режиссуры Шерешевского способом — через работу с кинокамерой, снимающей в реальном времени. На сцене столкнется два мира: темница Марии Стюарт и подробности высокопоставленной жизни королевы Елизаветы.

    Арина Хек

    «Леди Макбет нашего уезда»
    «Леди Макбет нашего уезда»Фото: предоставлено организаторами
    «Мария Стюарт»
    «Мария Стюарт»Фото: предоставлено организаторами

    По теме

    Гастроли
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close