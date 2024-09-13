Здесь цена ошибки — двойка, там — жизнь. Что говорят участники СВО, которые теперь преподают в петербургских школах

Класс для занятий «Основами безопасности и защиты Родины» в школе № 535 Фото: Анастасия Барашкова / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





«Фонтанка» поговорила с двумя участниками СВО, которые будут преподавать петербургским школьникам «Основы безопасности и защиты Родины». На гражданскую жизнь они теперь смотрят иначе, но считают, что чему-то полезному детей научат.



Комитет по образованию 11 сентября сообщил, что четырех участников СВО привлекли к преподаванию в школах Петербурга предмета «Основы безопасности и защиты Родины». Военнослужащие работают в школах Невского, Красносельского, Колпинского и Калининского районов.

«Думают, из детей хотят сделать суперсолдат» Антону Ковалёву 36 лет, он родом из Североморска. По контракту с Минобороны служил на Северном флоте, воевал в Сирии в 2015–2016 годах , за что был награжден медалью за отвагу. В 2017-м его контракт закончился, мужчина развелся с женой, она осталась с детьми в Мурманске, а он сам переехал в Петербург.



В 2018-м Антон устроился работать в школу № 385 и работал здесь завхозом и инженером: договаривался о текущем ремонте и решении прочих бытовых проблем.

После того как в феврале 2022-го Владимир Путин объявил специальную военную операцию, мужчина решил немедленно поехать в зону боевых действий. В военном комиссариате возникли проблемы, поскольку личное дело Ковалёва оставалось в Мурманске, хотя у него уже была петербургская прописка.

«Я четыре недели ходил в военкомат, меня кормили завтраками. В итоге я написал заявление на увольнение из школы и поехал добровольцем от группы Вагнера», — вспоминает Антон.



Фото: предоставлено Антоном Ковалёвым Поделиться Поделиться





В апреле 2022-го он поехал в зону боевых действий и уже через три месяца, в июне, под селом Покровское Бахмутского района был серьезно ранен в шею и ногу. Пуля в ноге срикошетила, повредив кости и нервы в нескольких местах. На первичное восстановление в Военно-медицинской академии ушло около восьми месяцев, реабилитация продолжается до сих пор.



«Группа Вагнера, по сути, никогда на месте не сидела, были постоянные штурмовые действия, поэтому скучать не приходилось, скажем так. Всё было очень серьезно, по-взрослому», — вспоминает Антон.

После этих боевых действий его восприятие гражданской жизни изменилось. Мужчина признается, что первое время испытывал некоторую обиду на окружающих, которые в СВО не участвуют. Вызывали сложные переживания рассказы людей, которые навещали раненых в госпитале, новости, поведение знакомых.

«У меня был товарищ, который никогда не участвовал в боевых действиях. Сначала он говорил, что когда начнется война, то пойдет воевать. Потом сказал, что когда на Россию нападут, тогда он пойдет воевать. Когда украинцы зашли в Курскую область, я спрашиваю: "Ну что, будешь подписывать контракт?". Он сказал, что не будет», — вспоминает Антон.



Со временем он пришел к выводу, что всё-таки есть люди, которые приносят большую пользу в гражданской жизни, чем в военной, и этот его товарищ — из их числа.



Антон Ковалёв — справа. Фото: предоставлено Антоном Ковалёвым Поделиться Поделиться





Ковалёв закончил участие в боевых действиях в статусе старшего сержанта, с медалью «За отвагу» и орденом Мужества, полученными в рядах ЧВК «Вагнер». После ранения он просто ушел из добровольческого объединения, принес медицинские документы в военкомат, прошел комиссию и получил категорию «Д» («Не годен»).



В рамках реабилитации Ковалёв работает в том числе с психологом.

«Это обязательно. И я сам как ветеран боевых действий понимаю важность этого и советую поработать с психологом всем. Потому что проблемы могут быть разные. Тем более важно было поговорить с психологом мне как человеку, работающему в школе. Хотя в принципе, я считаю, у меня нет никаких проблем», — говорит Ковалёв.

Сейчас мужчина учится очно-заочно на специалиста в области муниципального и государственного управления, хочет стать чиновником. Думал принять участие в муниципальных выборах в округе «Сосновая поляна», но от партии выдвинуться не удалось, а самовыдвиженцем показалось слишком затратно по времени.

«Наверное, слава богу, что я не был кандидатом в депутаты. Я во время выборов посмотрел на всё, что происходит, на всю эту ерунду, и понял, что такое мне не нужно», — признается Ковалёв.



Фото: предоставлено Антоном Ковалёвым Поделиться Поделиться





Подготовку к работе с детьми мужчина проходил еще до участия в военной операции. Год он отучился на учителя ОБЖ, а потом прошел специальный курс по преподаванию именно «Основ безопасности и защиты Родины». Сейчас он раз в неделю ведет уроки у восьмых классов в 385-й школе .

«Я общался с родителями, и многие из них думают, что детей хотят милитаризировать, сделать из них каких-то суперсолдат. Фактически успеть что-то донести ученикам в области военной подготовки за выделенные на это часы нереально, я думаю. Это можно сделать, только если добавить к этому внеурочные, дополнительные занятия. А общие представления о безопасности, медицинская подготовка им пригодятся и в гражданской жизни», — говорит Ковалёв.



«Основы безопасности и защиты Родины» в этом году заменили собой «Основы безопасности жизнедеятельности». Программа включает в себя разделы «Основы медицинских знаний и оказание первой помощи» и «Элементы начальной военной подготовки». Предполагается, что школьников научат управлять беспилотниками квадрокоптерного типа, работать с автоматом, ручными гранатами Ф-1 и РГД-5, БПЛА, оказывать первую помощь в бою. Для преподавания этого предмета учителя ОБЖ должны были пройти переподготовку.

«Больше внимания тактической медицине» Валерию 58 лет, он попросил «Фонтанку» не указывать его фамилию и не показывать лицо. Мужчина лишний раз не афиширует, откуда он родом. Он профессиональный военный, служил в том числе во флоте. Признается, что дочь взрослела практически без него. Сейчас она работает в администрации одного из районов Петербурга, недавно родила сына.



Фото: Анастасия Барашкова / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В боевых действиях в Сирии Валерий участвовал задолго до того, как Россия объявила проведение операции в 2015 году — еще в 2004-м .

«У меня сирийский орден за боевые заслуги. Не буду говорить, за какие действия», — говорит Валерий.

После Сирии мужчина работал в области высшего военного образования: руководил факультетом, а потом кафедрой, работал на кафедре военно-войсковой тактики. В статусе военного пенсионера был с декабря 2013-го по сентябрь 2022 года . Проработал учителем ОБЖ в школе № 535 шесть лет.



Класс для занятий «Основами безопасности и защиты Родины» в школе № 535 Фото: Анастасия Барашкова / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Пошел добровольцем в зону СВО, когда Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации. Мужчина стоит на учете в Пушкинском районном военкомате, но отправился на боевые действия через Калининский, поскольку живет здесь.

В добровольческом формировании Валерий сразу, с октября, стал командиром мотострелкового полка. Участвовал в боевых действиях под позывным Каховка. В зоне СВО пробыл четыре месяца, до марта 2023-го . Эвакуировали с контузией и проблемами с сердцем — общее состояние здоровья уже не позволяло служить дальше. В мае официально комиссовали, отправили в отставку.



Всё время, пока Валерий был в зоне боевых действий, рабочее место в школе оставалось за ним, и сейчас он просто вернулся. Переподготовку для преподавания предмета «Основы безопасности и защиты Родины» будет проходить осенью. Пока обустраивает кабинет. По предложению районной администрации предоставил список: какие закупки нужны для более качественного преподавания ОБЗР и работы военно-патриотического клуба. Возможно, в будущем здесь появится электронный тир.



Фото: Анастасия Барашкова / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





«Нет, я не работал с психологом, — говорит он про реабилитацию. — Вы считаете, мне это нужно? Я считаю, что мне это не нужно. Да, боевые действия накладывают свой отпечаток. Там цена ошибки — жизнь. Здесь, например, цена ошибки ребенка — допустим, двойка, и всё. Понимаете? Я не считаю, что мне нужен психолог, чтобы адаптироваться к гражданской жизни. Нас учили этому», — размышляет Валерий.



Мужчина работает со школьниками с 5-го по 11-й класс. Кроме занятий по «Основам безопасности и защиты Родины», он проводит встречи военно-патриотического клуба, где дети осваивают начальную военную подготовку и тактическую медицину. Некоторые его ученики, как девочки, так и мальчики, хотят получить высшее военное образование — и он считает это хорошим результатом своей работы. Порой девочкам военное дело дается даже лучше, чем мальчикам: например, у Валерия есть ученица-пятиклассница, которая собирает автомат за 11 секунд , и это лучший результат в классе.

«Я считаю, больше внимания надо тактической медицине уделять. В ОБЖ этого вообще не было, в новой программе — буквально два-три урока. Поэтому вся неурочка на тактическую медицину уходит. Если человек не может оказать помощь на поле боя товарищу и себе, то 70% , что мы его потеряем. Потому что эвакуация не всегда быстро проводится, особенно если обстрел», — рассказывает Валерий.



Какие-то навыки дети будут осваивать в связке с уроками по технологии. В первую очередь это касается беспилотников. На ОБЗР будет в основном теория, на уроках технологии — практика, отмечает педагог. Впрочем, в реальном бою, по его словам, доступ к управлению БПЛА или возможность их сбить есть не всегда.



«У меня в полку было всего два беспилотника, спасибо спонсорам, которые помогли. И одно антидроновое ружье. Знаю, что сейчас есть уже и охотничьи ружья, и средства радиоэлектронного подавления, поначалу у нас этого не было. Конечно, надо мальчишек готовить на это», — отмечает Валерий.

Он признается, что боевые действия изменили его восприятие гражданской жизни. То, что раньше казалось проблемой, сейчас выглядит совсем незначительным. Выстроились другие жизненные ценности.



Класс для занятий «Основами безопасности и защиты Родины» в школе № 535 Фото: Анастасия Барашкова / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





«Какие ценности для меня важны? Оставаться самим собой всегда, в любой ситуации. Прежде чем принять какое-то решение, должен взвесить. Этому и учили: должен всё просчитать, минимизировать потери. И по возможности выполнить задачу боевую и сохранить жизнь», — рассказывает Валерий.

Ранее «Фонтанка» рассказывала о том, как устроен предмет «Основы безопасности и защиты Родины».

