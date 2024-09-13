Обвиняемый в жестоком убийстве женщины в апартаментах на Пулковском шоссе признал вину

Московский районный суд Петербурга заключил под стражу обвиняемого в жестоком убийстве женщины в апартаментах на Пулковском шоссе. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов города 13 сентября, мужчина полностью признал вину.

Трагедия произошла 11 сентября в квартире дома 14/6. Следствие полагает, что в результате ссоры мужчина набросился на 41-летнюю гражданку Узбекистана. На ее теле насчитали не менее 12 ножевых ранений, удары были нанесены в область грудной клетки и шеи. Пострадавшая скончалась на месте.

По данному факту СК возбудил уголовное дело. На следующий день был задержан подозреваемый в преступлении.

«В тот же день ему было предъявлено обвинение. Вину признал полностью», — говорится в сообщении.

