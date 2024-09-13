Обвиняемый в жестоком убийстве женщины в апартаментах на Пулковском шоссе признал вину

Московский районный суд Петербурга заключил под стражу обвиняемого в жестоком убийстве женщины в апартаментах на Пулковском шоссе. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов города 13 сентября, мужчина полностью признал вину.
Трагедия произошла 11 сентября в квартире дома 14/6. Следствие полагает, что в результате ссоры мужчина набросился на 41-летнюю гражданку Узбекистана. На ее теле насчитали не менее 12 ножевых ранений, удары были нанесены в область грудной клетки и шеи. Пострадавшая скончалась на месте.
По данному факту СК возбудил уголовное дело. На следующий день был задержан подозреваемый в преступлении.
«В тот же день ему было предъявлено обвинение. Вину признал полностью», — говорится в сообщении.
До 9 ноября мужчина останется под стражей.
«Фонтанка» рассказывала об убийстве. Об обнаружении трупа в апартаментах на Пулковском шоссе в полицию сообщил охранник комплекса.
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