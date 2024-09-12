Труп жестоко убитой женщины найден в апартаментах на Пулковском шоссе

Охранник из комплекса апартаментов на Пулковском шоссе, 14, в Петербурге обнаружил в одной из квартир убитую женщину. Об этом «Фонтанке» стало известно 12 сентября.



В полицию по поводу найденного трупа позвонили накануне днем. Оперативники уголовного розыска увидели на месте тело 41-летней гражданки Узбекистана, еще не вставшей на миграционный учет. На трупе было множество ножевых ранений.



По данному факту СК возбудил уголовное дело об убийстве.

