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Происшествия «Я психованная!» Что произошло в автобусе, где школьница из Павловска получила ранение

«Я психованная!» Что произошло в автобусе, где школьница из Павловска получила ранение

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42 комментария

Девочка из Павловска получила серьезные резаные раны в ходе автобусной потасовки со взрослой женщиной. Изначально сообщалось, что это дама напала на 14-летнюю школьницу. Однако выяснилось, что все было немного не так. 13 сентября «Фонтанка» узнала подробности этой драмы.

Инцидент произошел два дня назад в автобусе № 528, который курсирует между Павловском и Коммунаром. После поездки в нем 14-летняя петербурженка была вынуждена обратиться в травму, откуда ее направили в Педиатрический университет. Микрохирурги шили девочке пальцы, которые, как рассказали в вузе, ей разрезала неадекватная женщина. Ножницами.

По словам мамы потерпевшей, ее дочь в 15:30 стояла на автобусной остановке. Когда общественный транспорт подъехал, школьница хотела войти, но ее оттолкнула женщина с маленьким ребенком. В автобусе между подростком и дамой началась ссора, в ходе которой последняя якобы вцепилась девочке в волосы и дала пощечину. В какой-то момент младшая участница потасовки достала из рюкзака канцелярские ножницы, драка повторилась, из нее потерпевшая вышла с ранением. Произошло это из-за того, что кто-то из пассажиров пытался удержать руки школьницы. Мама рассказала полиции, что ее дочь наблюдается у врача и принимает антидепрессанты.

Другие пассажиры автобуса тоже говорят о том, что девочку специально никто не резал. Со слов одного из очевидцев, участницы конфликта кричали друг на друга, взрослая женщина действительно запустила руку в волосы подростка, после чего последняя села на переднее сиденье автобуса и заплакала. Позже девочка достала ножницы и пошла на свою обидчицу. Подойдя к ней, она приставила лезвия к горлу женщины и начала угрожать. При этом школьница кричала, что она психованная и стоит на учете у психиатра. Пассажиры начали их разнимать, и девочка случайно порезалась. Истекая кровью, она вышла на одной из остановок. Примерно то же самое рассказал еще один пассажир, наблюдавший за дракой.

В школе девочку охарактеризовали как прилежную, но конфликтную ученицу. По словам педагогов, учащаяся может себя вести несдержанно и агрессивно. По этому поводу к директору даже обращались родители других учеников.

По данным «Фонтанки», мать потерпевшей с заявлением в полицию не обращалась.

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Комментарии
42
p_vadim
13 сентября 2024, 13:06
Вроде и погода не осенняя. А осенний депресняк присутствует 🤷‍♂️
Инкогнито2021
13 сентября 2024, 13:12
маленькая девочка со взглядом волчицы
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