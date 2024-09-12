В Петербурге пассажирка автобуса атаковала юную попутчицу ножницами. Девочку оперировали пять часов

Поездка в автобусе по Пушкинскому району Петербурга закончилась в больнице для школьницы из Павловска. Ей потребовалась помощь микрохирургов.

Как сообщили в Педиатрическом университете 12 сентября, 14-летнюю петербурженку госпитализировали в клинику вуза после драки в автобусе. Попутчица ножницами нанесла ей резаные раны указательного, среднего пальца и кисти правой руки. Помощь пострадавшей оказывали специалисты отделения микрохирургии.

По данным «Фонтанки», школьница была ранена накануне в четвёртом часу дня, когда ехала в автобусе № 528, который курсирует между Павловском и областным городом Коммунар. Мать девочки рассказала редакции, что дочь атаковала незнакомка, решившая, что та толкнула её ребёнка. Сейчас петербурженка находится в больнице с дочерью. «Операция закончилась, зашивали руку пять часов», — добавила она.