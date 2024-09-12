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    «Союз МС-26» пристыковался к МКС. Космонавты Роскосмоса и NASA перешли на борт станции

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    Транспортный пилотируемый корабль «Союз МС-26» 12 сентября пристыковался к модулю «Рассвет» Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает Роскосмос, ведущий трансляцию стыковки.

    Корабль стартовал с космодрома Байконур с российско-американским экипажем на борту. Отделившись от третьей ступени ракеты-носителя «Союз-2.1а», которая взлетела в среду в 19 часов 23 минуты с площадки № 31 на Байконуре, «Союз МС-26» причалил накануне к модулю «Рассвет» в 22 часа 32 минуты по Москве.

    Госкорпорация «Роскосмос»

    Полет корабля прошел по сверхбыстрой двухвитковой схеме сближения и занял около 3 часов 10 минут. На орбите «Союз МС-26» пробудет 202 дня.

    На его борту находились (и уже перешли на МКС) космонавты «Роскосмоса» Алексей Овчинин и астронавт NASA Дональд Петтит, который отправился к станции по соглашению о перекрестных полетах между РФ и США, продленному до 2025 года.

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    Дональд ПеттитРоскомосNASAСоюз МС-26СтыковкаМКС
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