Умер бывший президент Перу, который после 10 лет правления попал в тюрьму на 16 лет

Умер бывший президент Перу Альберто Фухимори, управлявший страной в 1990–2000 годах. Ему было 86 лет, он долго болел раком. О смерти рассказала в соцсетях его дочь Кейко Фухимори.



«После долгой борьбы с раком наш отец Альберто Фухимори только что отправился на встречу с Господом. Просим тех, кто ценил его, сопровождать нас молитвой о вечном упокоении его души», — написала Кейко.



В июле она заявляла, что отец будет оставаться в политике до конца своих дней и собирается выдвигать свою кандидатуру на выборах президента в 2026 году.

