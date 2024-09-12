Умер бывший президент Перу, который после 10 лет правления попал в тюрьму на 16 лет

Умер бывший президент Перу Альберто Фухимори, управлявший страной в 1990–2000 годах. Ему было 86 лет, он долго болел раком. О смерти рассказала в соцсетях его дочь Кейко Фухимори.
«После долгой борьбы с раком наш отец Альберто Фухимори только что отправился на встречу с Господом. Просим тех, кто ценил его, сопровождать нас молитвой о вечном упокоении его души», — написала Кейко.
В июле она заявляла, что отец будет оставаться в политике до конца своих дней и собирается выдвигать свою кандидатуру на выборах президента в 2026 году.
Фухимори был сыном японцев, эмигрировавших в Перу в 1934 году. Родился он уже в Лиме в 1938 году. Его прозвали el chino («китаец»). Был ректором Национального сельскохозяйственного университета Перу, президентом Ассоциации ректоров университетов в Перу, с 1988 года вёл телевизионное шоу на государственном канале. На президентских выборах 1990 года казался «тёмной лошадкой», поэтому его победа над всемирно известным прозаиком и драматургом Марио Варгасом Льосой оказалась полной неожиданностью. Он стал первым в Перу президентом-азиатом и единственным в мировой истории японцем, который занял пост главы государства, не будучи членом японской императорской фамилии.
Фухимори был неоднозначным правителем. После 10 лет президентства он более 15 лет провел за решеткой за коррупцию, злоупотребление властью и преступления против человечности. Его выпустили на свободу в 2023 году из-за его болезни.
«Период правления Фухимори был отмечен агрессивной неолиберальной экономической политикой, масштабной приватизацией и общим сокращением доли государства в экономике и занятости», — пишет РИА Новости.
Из-за сильной оппозиции, контролирующей конгресс, в 1992 году Фухимори с поддержкой военных произвёл госпереворот: распустил парламент и суды, прекратил действие конституции и 8 лет возглавлял временное правительство. Он боролся с левой маоистской группировкой «Сендеро Луминосо» («Светлый путь») и практически уничтожил её, но при этом жертвами становились и невинные люди. Суды признали Фухимори косвенно ответственным за действия разведгруппы армии, прозванной «Эскадрон смерти» и боровшейся с «Сендеро Луминосо». Четыре миссии «Эскадрона» сейчас называют резней. Кроме того, по данным следствия, Фухимори прослушивал телефонные разговоры, подкупал журналистов, политиков и бизнесменов, присвоил как минимум 200 миллионов долларов. Также его обвиняли в том, что в годы его правления сотни тысяч человек из беднейших слоёв населения были подвергнуты принудительной стерилизации. Судебных процессов было несколько, первый — в 2007 году.