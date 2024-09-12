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Общество Поклонская сравнила критиков ее открытого урока в Херсонской области с инквизицией и посоветовала познакомиться с мифологией

Поклонская сравнила критиков ее открытого урока в Херсонской области с инквизицией и посоветовала познакомиться с мифологией

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8 комментариев

Советник генерального прокурора РФ Наталья Поклонская сравнила критиков своего открытого урока в школе Херсонской области с «инквизицией» и рекомендовала им ознакомиться с такими науками, как мифология и философия. Сообщение 11 сентября появилось в телеграм-канале Поклонской.

В рамках «Разговоров о важном» бывший депутат Госдумы, по всей видимости, решила рассказать детям о видах древней письменности. Судя по фотографиям с урока, Поклонская знакомила детей с рунами и природными стихиями — водой, огнем, землей и воздухом.

Советник гепрокурора отметила, что многих «деятелей» из тг-каналов «задела» ее поездка в Херсонскую школу. «Если говорить начистоту, то обижены они на меня еще с далекого 2014 года, когда хрупкая девушка возглавила целую прокуратуру, не струсив как отряд сильных мужчин», — пишет Поклонская.

Она выразила сожаление, что «недостаток образования некоторые предпочитают компенсировать агрессией и нападками, которые не имеют под собой реальных оснований», крича про «опасные знаки».

Поклонская указала, что ее критики не поняли, о чем она говорила с детьми и что было изображено на школьной доске, но «едва ли не воссоздали святую инквизицию».

«Начав разговор с первоклашками о банальных сказках (а сказки, сказы, легенды, мифы и былины имеют огромное, колоссальное значение для развития нашей цивилизации. Вряд ли с этим кто поспорит), они спросили меня про древние легенды и древние символы. К разговору подключились и старшеклассники. Им интересно, что такое руны и древняя славянская письменность и как общались между собой люди на Руси», — пишет советник генпрокурора.

Объясняя про замеченный на доске рисунок пятиконечной звезды, Поклонская объяснила, что дети спросили ее про историю возникновения звезд на башнях Кремля.

Она ответила, что в отличие от её «инквизиторов» знает ответы на вопросы детей и посоветовала критикам ознакомиться с такими науками как мифология и философия.

Поклонская известна трепетным отношением к православию. В июле 2017 года она с иконой Николая II прошла крестным ходом во главе колонны в Екатеринбурге. Еще бывший крымский прокурор выступала против фильма «Матильда» и говорила, что православного экстремизма не существует. В интервью «КП» в 2015 году Поклонская сказала, что после убийства царской семьи правление над Россией «взяла в руки» Пресвятая Богородица.

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Комментарии
9
Лёxа Петров
12 сентября 2024, 00:33
И когда это мифология стала наукой?
265927066
12 сентября 2024, 00:24
Что происходит с Натальей Поклонской? Недавно она публиковала у себя странный пост с пентаграммой. А сегодня у неё вышел пост о том, что она на уроке «Разговоры о важном» в Херсонской области рассказывала детям о неоязычестве. Очень странная информация. Всё ли нормально с Поклонской?
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