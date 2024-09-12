Поклонская сравнила критиков ее открытого урока в Херсонской области с инквизицией и посоветовала познакомиться с мифологией

Советник генерального прокурора РФ Наталья Поклонская сравнила критиков своего открытого урока в школе Херсонской области с «инквизицией» и рекомендовала им ознакомиться с такими науками, как мифология и философия. Сообщение 11 сентября появилось в телеграм-канале Поклонской.



В рамках «Разговоров о важном» бывший депутат Госдумы, по всей видимости, решила рассказать детям о видах древней письменности. Судя по фотографиям с урока, Поклонская знакомила детей с рунами и природными стихиями — водой, огнем, землей и воздухом.



Советник гепрокурора отметила, что многих «деятелей» из тг-каналов «задела» ее поездка в Херсонскую школу. «Если говорить начистоту, то обижены они на меня еще с далекого 2014 года, когда хрупкая девушка возглавила целую прокуратуру, не струсив как отряд сильных мужчин», — пишет Поклонская.



Она выразила сожаление, что «недостаток образования некоторые предпочитают компенсировать агрессией и нападками, которые не имеют под собой реальных оснований», крича про «опасные знаки».



Поклонская указала, что ее критики не поняли, о чем она говорила с детьми и что было изображено на школьной доске, но «едва ли не воссоздали святую инквизицию».



«Начав разговор с первоклашками о банальных сказках (а сказки, сказы, легенды, мифы и былины имеют огромное, колоссальное значение для развития нашей цивилизации. Вряд ли с этим кто поспорит), они спросили меня про древние легенды и древние символы. К разговору подключились и старшеклассники. Им интересно, что такое руны и древняя славянская письменность и как общались между собой люди на Руси», — пишет советник генпрокурора.



Объясняя про замеченный на доске рисунок пятиконечной звезды, Поклонская объяснила, что дети спросили ее про историю возникновения звезд на башнях Кремля.



Она ответила, что в отличие от её «инквизиторов» знает ответы на вопросы детей и посоветовала критикам ознакомиться с такими науками как мифология и философия.



Поклонская известна трепетным отношением к православию. В июле 2017 года она с иконой Николая II прошла крестным ходом во главе колонны в Екатеринбурге. Еще бывший крымский прокурор выступала против фильма «Матильда» и говорила, что православного экстремизма не существует. В интервью «КП» в 2015 году Поклонская сказала, что после убийства царской семьи правление над Россией «взяла в руки» Пресвятая Богородица.

