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Общество Руны, мечты и честь. Поклонская провела открытый урок в школе Херсонской области

Руны, мечты и честь. Поклонская провела открытый урок в школе Херсонской области

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1 комментарий

Советник генпрокурора России Наталья Поклонская провела открытый урок в одной из школ Херсонской области. В рамках «Разговоров о важном» бывшая депутат Госдумы, по всей видимости, решила познакомить детей с видами древней письменности. На доске она нарисовала руны, а также схематично изобразила четыре стихии. О поездке Поклонская 11 сентября написала в своем telegram-канале.

«Каждый ребенок - это удивительный мир, который лишь начинает создаваться. <...> важно вселять в них уверенность в себе и любовь, <...> помочь не потерять надежду и желание изменить то, что им не нравится, творить свою реальность на принципах правды, доблести и чести», – написала Поклонская.

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Наталья Поклонская, судя по фотографиям с урока, знакомила детей с рунами и природными стихиями – водой, огнем, землей и воздухом. Прониклись ли учащиеся – неизвестно. Также Поклонская рассказала, что подарила детям свою книгу. Школьники заверили советника генпрокурора России, что прочитают ее.

Под впечатлением от урока Поклонской остался сенатор Совета Федерации от Херсонской области Игорь Кастюкевич. Эмоциями политик поделился в своем telegram-канале. «Наталья подарила свои книги в школьную библиотеку. <...> Учащиеся остались в восторге от встречи и долго не отпускали гостью. Спасибо большое за приезд и такое искреннее общение! Эти воспоминания надолго останутся в памяти ребят», – сказал Кастюкевич.

Поклонская известна трепетным отношением к православию. В июле 2017 года она с иконой Николая II прошла крестным ходом во главе колонны в Екатеринбурге. Еще бывшая крымский прокурор выступала против фильма «Матильда» и говорила, что православного экстремизма не существует. В интервью «КП» в 2015 году Поклонская сказала, что после убийства царской семьи правление над Россией «взяла в руки» Пресвятая Богородица.

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Комментарии
2
DanCitizen
11 сентября 2024, 16:34
А в голове у неё сидит, наверное, как же хорошо сейчас на Кабо-Верде
VKuser133194187
11 сентября 2024, 16:38
Наташка хорошеет год от года. Кто-нибудь знает, куда она любит ходить в свободное время? Хочется с ней познакомиться!
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