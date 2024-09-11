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Общество Минобороны России: ВМС Украины предприняли попытку захватить буровую установку «Крым-2» в акватории Черного моря

Минобороны России: ВМС Украины предприняли попытку захватить буровую установку «Крым-2» в акватории Черного моря

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18 комментариев

Военная разведка и Военно-морские силы (ВМС) Украины в ночь с 10 на 11 сентября предприняли попытку захвата буровой установки «Крым-2» в акватории Черного моря. Об этом сообщило Министерство обороны России.

По данным ведомства, для захвата вышки был направлен морской десант из 14 американских катеров Willard Sea Force.

«8 морских катеров было потоплено в бою силами Черноморского флота и российскими военнослужащими», — сообщает российское оборонное ведомство об итогах атаки. По данным МО РФ, было убито до 80 украинских военных.

Шесть оставшихся катеров ВМС Украины отступили. Утверждается, что часть участников атаки была захвачена в плен. Цели захвата не называются.

Ранее замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ и командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов сообщил о начале контрнаступления ВС РФ в Курской области.

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Комментарии
19
VKuser174198221
11 сентября 2024, 15:55
Ура победа! Теперь бензин и жратву подешевеет?
Эд Хэммет
11 сентября 2024, 15:23
А такой нескромный вопрос: а кто хозяин этой буровой установки?
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