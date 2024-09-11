Минобороны России: ВМС Украины предприняли попытку захватить буровую установку «Крым-2» в акватории Черного моря

Военная разведка и Военно-морские силы (ВМС) Украины в ночь с 10 на 11 сентября предприняли попытку захвата буровой установки «Крым-2» в акватории Черного моря. Об этом сообщило Министерство обороны России.

По данным ведомства, для захвата вышки был направлен морской десант из 14 американских катеров Willard Sea Force.

«8 морских катеров было потоплено в бою силами Черноморского флота и российскими военнослужащими», — сообщает российское оборонное ведомство об итогах атаки. По данным МО РФ, было убито до 80 украинских военных.

Шесть оставшихся катеров ВМС Украины отступили. Утверждается, что часть участников атаки была захвачена в плен. Цели захвата не называются.

Ранее замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ и командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов сообщил о начале контрнаступления ВС РФ в Курской области.