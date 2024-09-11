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Город На Витебской развязке появился новый путепровод вместо Артиллерийского. Посмотрите, как его собирали

На Витебской развязке появился новый путепровод вместо Артиллерийского. Посмотрите, как его собирали

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4 комментария

На месте разобранного Артиллерийского путепровода в створе Воздухоплавательной улицы смонтировали новый. Это важная часть Витебской развязки ЗСД.


Как рассказали «Фонтанке» в компании-подрядчике «ПУСК-ЛИМАК-Север», монтаж пролетного строения провели рано утром 11 сентября: окно для этого предоставили с 6 утра, чтобы минимально мешать движению поездов. Для установки на место доставили 650-тонный кран; пролет, который весит 160 тонн, смонтировали на опоры со специальной усиленной площадки, которая располагалась над железнодорожными путями.

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Раньше ровно на этом месте располагался Артиллерийский путепровод. Его разобрали после того, как в январе переключили транспортный поток на построенный путепровод в створе Витебского проспекта. Все это — части третьего участка строительства Витебской развязки ЗСД, который обеспечивает присоединение к Витебскому проспекту и включает его спрямление. Первый участок — это подключение к Западному скоростному диаметру у станции Броневая, второй — основной ход магистрали между первым и третьим.

Витебскую развязку ЗСД начали строить в 2021 году, генподрядчик — компания «ПУСК-ЛИМАК-Север», одним из учредителей которой является ООО «ПУСК» (Группа ВТБ Инфраструктурный холдинг). Работы идут по принципу концессии: город заключил допсоглашение к договору с «Магистралью Северной столицы», которая развивает проект ЗСД. Территорию готовит компания «Навигатор-СБС» по прямому контракту со Смольным. Стоимость строительства составляет порядка 40 млрд рублей, средства выделяет концессионер, городской бюджет и федеральный, Петербург привлек также льготный инфраструктурный бюджетный кредит.

Ранее подрядчик уже завершил другие сложные работы по монтажу металлоконструкций — над ЗСД, над железнодорожными путями на первом участке, над Московским проспектом. «На данный момент наша команда делает все возможное, чтобы, несмотря на все трудности строительного процесса, по Витебской развязке в конце этого года проехали первые машины», — прокомментировал генеральный директор ООО «ПУСК-ЛИМАК-Север» Валерий Апыхтин.

«Фонтанка» подробно рассказывала и показывала, как идут работы по завершению строительства Витебской развязки ЗСД. Именно она одновременно является первым этапом Широтной магистрали скоростного движения. Сейчас идет подготовка к подписанию концессионного соглашения на строительство 2–4-го этапов, которые пройдут до границы Петербурга и области и включат разводной мост через Неву в створе Фаянсовой — Зольной. Затем двумя ответвлениями ШМСД продолжится по территории Ленобласти, концессия на них уже подписана. Широтную магистраль предполагается соединить с восточной частью КАД-2. Подробнее об этом — читайте на «Фонтанке».

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Комментарии
4
-4*
11 сентября 2024, 14:45
Оно нам платное не нужно!
Су Люк Ын
11 сентября 2024, 14:10
да, поскорее бы до Зольной достроили! многим Было бы Удобно!
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