На Витебской развязке появился новый путепровод вместо Артиллерийского. Посмотрите, как его собирали

Источник: предоставлено компанией «ПУСК-ЛИМАК-Север»

На месте разобранного Артиллерийского путепровода в створе Воздухоплавательной улицы смонтировали новый. Это важная часть Витебской развязки ЗСД.





Как рассказали «Фонтанке» в компании-подрядчике «ПУСК-ЛИМАК-Север», монтаж пролетного строения провели рано утром 11 сентября: окно для этого предоставили с 6 утра, чтобы минимально мешать движению поездов. Для установки на место доставили 650-тонный кран; пролет, который весит 160 тонн, смонтировали на опоры со специальной усиленной площадки, которая располагалась над железнодорожными путями.



1 из 12 Источник: предоставлено компанией «ПУСК-ЛИМАК-Север»

Раньше ровно на этом месте располагался Артиллерийский путепровод. Его разобрали после того, как в январе переключили транспортный поток на построенный путепровод в створе Витебского проспекта. Все это — части третьего участка строительства Витебской развязки ЗСД, который обеспечивает присоединение к Витебскому проспекту и включает его спрямление. Первый участок — это подключение к Западному скоростному диаметру у станции Броневая, второй — основной ход магистрали между первым и третьим.

