В Ленобласти найдены два скелета, у одного был паспорт

Останки двух человек нашли в лесах Ленобласти накануне. Как стало известно «Фонтанке» 11 сентября, в одном случае рядом со скелетом лежали документы.



Первая находка была сделана в лесополосе недалеко от дома 1 по улице Операторов во Всеволожске. Местный житель сообщил в полицию о костях около полудня. Прибывший на место участковый обнаружил останки человека и паспорт рядом. Оказалось, что погибший — пропавший в апреле 34-летний уроженец Саратова.



Еще один скелет был обнаружен в семи километрах от станции Кирилловское в Выборгском районе Ленобласти. Пол и возраст покойного установить не представляется возможным. С места были изъяты фрагменты одежды и провод. Останки направлены в морг.



