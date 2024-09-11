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    В Ленобласти найдены два скелета, у одного был паспорт

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    Останки двух человек нашли в лесах Ленобласти накануне. Как стало известно «Фонтанке» 11 сентября, в одном случае рядом со скелетом лежали документы.

    Первая находка была сделана в лесополосе недалеко от дома 1 по улице Операторов во Всеволожске. Местный житель сообщил в полицию о костях около полудня. Прибывший на место участковый обнаружил останки человека и паспорт рядом. Оказалось, что погибший — пропавший в апреле 34-летний уроженец Саратова.

    Еще один скелет был обнаружен в семи километрах от станции Кирилловское в Выборгском районе Ленобласти. Пол и возраст покойного установить не представляется возможным. С места были изъяты фрагменты одежды и провод. Останки направлены в морг.

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