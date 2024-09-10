Сотрудника УСБ петербургского главка подозревают в многомиллионном мошенничестве

Оперативники установили предполагаемого участника многомиллионной аферы с землей во Всеволожском районе. Как сообщает 10 сентября пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, к делу может быть причастен один из сотрудников Управления собственной безопасности петербургского главка.

Полиция установила, что мошенники предложили бизнесмену заплатить 45 млн рублей за перевод земли из статуса лесного фонда в реестр земель населенных пунктов. Потерпевший успел заплатить 31,5 млн рублей, прежде чем заподозрил обман.

Предмет «покупки» относится к категории лесного фонда, являясь федеральной собственностью, и аферисты должны были «поспособствовать» в издании постановления Правительства РФ о переводе земли в категорию сельхозугодий. После чего бизнесмен мог бы получить участок в собственность.

Ранее сообщалось об обысках в УСБ, которые закончились задержанием подполковника полиции, одного из руководителей Управления главка. Дело может быть связано с заместителем начальника отдела УСБ управы подполковником Хрупиным, так как ему вменяют получение нескольких десятков миллионов рублей от некоего предпринимателя.