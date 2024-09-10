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    В УСБ петербургского главка проходят обыски ФСБ. Задержан подполковник

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    6 комментариев

    Оперативники Федеральной службы безопасности Петербурга пришли с обыском в Управление собственной безопасности ГУ МВД. Как сообщает 10 сентября издание 47news, обыски закончились задержанием подполковника полиции, одного из руководителей Управления главка.

    По информации 47news, обыски связаны не только с мошенничеством по земле Ленинградской области, но и с заместителем отдела УСБ управы, подполковником Хрупиным. Ему вменяют получение нескольких десятков миллионов рублей от неназванного бизнесмена.

    Деньги, как считают в СК, задержанный получил за вывод земли во Всеволожском районе из категории лесного фонда в категорию земель населенных пунктов.

    СК возбудил уголовное дело. Оперативное сопровождение проводят сотрудники курирующей правоохранительную систему Службы «М» ФСБ.

    Новость дополняется.

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    Комментарии 6

    карпатыч10 Сен 2024 в 17:55
    а есть кто может в ФСБ прийти?
    +1−0
    sysh10 Сен 2024 в 17:55
    Класс! Чичас все друг друга пересажают и останутся только охранники из "Пятерочки".
    +4−0
    Mies10 Сен 2024 в 17:54
    Ленинградское дело2

    29-30 сентября 1950 года центральные фигуранты «Ленинградского дела» были приговорены к смерти и расстреляны сразу же после вынесения приговора.
    +1−0
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