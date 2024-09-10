Оперативники Федеральной службы безопасности Петербурга пришли с обыском в Управление собственной безопасности ГУ МВД. Как сообщает 10 сентября издание 47news, обыски закончились задержанием подполковника полиции, одного из руководителей Управления главка.



По информации 47news, обыски связаны не только с мошенничеством по земле Ленинградской области, но и с заместителем отдела УСБ управы, подполковником Хрупиным. Ему вменяют получение нескольких десятков миллионов рублей от неназванного бизнесмена.

Деньги, как считают в СК, задержанный получил за вывод земли во Всеволожском районе из категории лесного фонда в категорию земель населенных пунктов.