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Общество В Петергофе мужчина с коляской избил двух подростков за невежливое общение с его сыном в Сети

В Петергофе мужчина с коляской избил двух подростков за невежливое общение с его сыном в Сети

1 965
6 комментариев

В Петродворцовом районе Петербурга агрессивный мужчина с коляской отправил в больницу двух подростков за поведение в Сети. Один из них якобы невежливо отвечал на сообщения его сына, но досталось обоим. Воспитать чужих детей мужчина решил силой: пинал и бил головой о землю. Об этом в беседе с «Фонтанкой» 10 сентября рассказала мама пострадавшего Ксения (имя изменено).

Недетская потасовка произошла вечером 5 сентября у дома 7 по Чебышёвской улице в Петергофе. «Все началось с переписки, — рассказывает собеседница «Фонтанки». — Не было жестких оскорблений. Единственный момент — сын этого мужчины написал неприятное выражение про отца другого ребенка. И он попросил, чтобы тот извинился. Мальчика, видимо, это задело, тогда он нажаловался отцу, а вечером одному из детей назначил встречу в определенной точке».

В указанном месте в указанное время оказались трое. Со слов прохожих, ребята спокойно общались, без криков и мата, когда в разговор вмешался четвертый — мужчина с коляской. Момент драки засняли соседи.

«Он оставил коляску и со спины налетел на одного из подростков, схватил за шею и ударил кулаком по голове. Мой сын попытался оттащить мужчину, тогда он переключился на него, повалил на скамейку и начал беспорядочно бить то по голове, то в грудь. Потом бил о бетонное покрытие и пинал. Прохожие говорили, что не могли его оторвать от ребенка, это видно на видео, — вспоминает Ксения. — После при полиции он кричал, что ему ничего не будет».

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Вечером мальчиков госпитализировали. «Предварительно, у сына сотрясение, у его друга — компрессионный перелом четырех позвонков. У обоих также ушибы и гематомы», — добавила женщина. Как подтвердил источник «Фонтанки», пострадавшие до сих пор находятся под присмотром врачей в отделении нейрохирургии Детской городской больницы № 1.

Со слов Ксении, сейчас агрессор якобы пытается запугать свидетелей произошедшего, а в Сети пишет, что нападению предшествовал удар ногой в живот от подростка. «В тот день его пытался остановить прохожий дедушка, он же потом помогал остановить кровь пострадавшему. Вчера этот мужчина гулял с коляской и женой, подошел к дедушке и сказал: не суй свой нос не в свое дело, а то плохо будет», — добавила женщина. 9 сентября родители пострадавшего мальчика подали заявление в полицию.

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Комментарии
6
Chinalove
10 сентября 2024, 18:51
Герой, без сомнений, не только подростков может бить, но и с женщинами легко справляется! Но пора бы ему уже отправиться туда, где сейчас требуются такие смелые и отважные!
Антишерсть
10 сентября 2024, 18:42
Требовал извинений, назначил встречу, сказал, что ему ничего не будет - шерсть что ли?
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