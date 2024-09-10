У Жемчужного пляжа построят храм. Смольный согласовал его облик

В Красносельском районе у Жемчужного пляжа на улице Адмирала Черокова построят храмовый комплекс. Комитет по градостроительству и архитектуре согласовал облик постройки, информацию КГА опубликовал 10 сентября.

Источник: КГА







Пятно под застройку — это участок площадью 14 тысяч кв. метров юго-западнее перекрестка улиц Адмирала Черокова и Патриотов. Проект комплекса храма Святого Равноапостольного Князя Владимира разработала компания Global Em.

Источник: скриншот / Публичная кадастровая карта







Участок находится вплотную к зоне благоустройства Жемчужного пляжа, о котором подробно писала «Фонтанка».

