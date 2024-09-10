Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
(от)Личный ПитерПетербургский завтракПремия ФонтанкиФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+23°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+23°

ясная погода, без осадков

ощущается как +23

2 м/c,

ю-в.

 760мм 52%
Подробнее
5 Пробки
USD 90,39
EUR 99,91
Атака на Москву
Как живут студенты в СПб
Что будут строить в Петербурге
Скандал с едой «Артиса»
Как голосовали в Петербурге
Умер Масляков
Квадроберы наступают
(От)Личный Петербург — 2024
Рейтинги «Фонтанки»
Город У Жемчужного пляжа построят храм. Смольный согласовал его облик

У Жемчужного пляжа построят храм. Смольный согласовал его облик

1 118
13 комментариев

В Красносельском районе у Жемчужного пляжа на улице Адмирала Черокова построят храмовый комплекс. Комитет по градостроительству и архитектуре согласовал облик постройки, информацию КГА опубликовал 10 сентября.

Пятно под застройку — это участок площадью 14 тысяч кв. метров юго-западнее перекрестка улиц Адмирала Черокова и Патриотов. Проект комплекса храма Святого Равноапостольного Князя Владимира разработала компания Global Em.

Участок находится вплотную к зоне благоустройства Жемчужного пляжа, о котором подробно писала «Фонтанка».


В 700 метрах от места строительства будущего храма находится еще один храм — Святого великомученика Дмитрия Солунского, который был построен в память о погибших в авиакатастрофе на Синайском полуострове.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY10
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
18
Cashmare
10 сентября 2024, 13:12
да давайте сразу на каждую хрущебу куполов понавтыкаем, чего мелочиться
Torres
10 сентября 2024, 13:20
вот вы хотите на Жемчужном пляже сфотографировать свою девушку в купальнике (она же на пляже!), но в объектив попал купол храма...... все. приехали.... считаю, что храму не место рядом с пляжем!
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
ООО «Петербургтеплоэнерго» завершает масштабные ремонтные работы в Петроградском районе
10 сентября, 10:07
Новости компаний
Конференция Psychologies со звездными психологами пройдет в Санкт-Петербурге в сентябре
9 сентября, 10:13
Новости компаний
Спрос диктует цену: на рынке дорогого жилья не хватает новых проектов
8 сентября, 18:00
ТОП 5
Новости компаний
ООО «Петербургтеплоэнерго» завершает масштабные ремонтные работы в Петроградском районе
10 сентября, 10:07
Урбан-тур от Setl Group объединил более 20 застройщиков из разных регионов страны
9 сентября, 17:30
Пользователи смартфонов полюбили чёрно-белые фото
9 сентября, 17:20
GloraX приобрел 60 га в Нижнем Новгороде под проект КРТ
9 сентября, 17:10
Банк «Санкт-Петербург» вернет процент по потребительскому кредиту
9 сентября, 17:00
Конференция Psychologies со звездными психологами пройдет в Санкт-Петербурге в сентябре
9 сентября, 10:13
Спрос диктует цену: на рынке дорогого жилья не хватает новых проектов
8 сентября, 18:00
Поднимите мне веки: пластические хирурги рассказали, кому и зачем сегодня проводят блефаропластику
7 сентября, 18:00
Яркая осень в Пушкинском районе
6 сентября, 18:00
«Малый бизнес — Большие возможности»: Правительство Санкт-Петербурга представляет номинацию «Акцент года»
6 сентября, 12:30
Банк «Санкт-Петербург» запускает сезонный вклад «Осень»
5 сентября, 15:00
Первыми владельцами карты «Серебряный возраст» стали члены Координационного совета по делам ветеранов СПБ
5 сентября, 11:23