Дорога в никуда. Что не так с благоустройством Жемчужного пляжа

Жемчужный пляж на юге Петербурга пять лет назад избежал уничтожения. Теперь его благоустраивают. Береговая зона могла бы стать привлекательной. Но промежуточные итоги грустные: территория разрезана уже ненужной дорогой, которую нельзя снести. Новенькие лежаки и скамейки облюбовали любители выпить, а недостаток урн и туалетов привел к замусориванию и уборным в кустах.



Борьба за пляж



Жемчужный пляж — это неформальное название полосы на берегу Финского залива от Дудергофского канала до яхт-клуба «Балтиец». Жители Красносельского района это место хорошо знают, у местных оно пользуется популярностью еще с середины 2000-х годов как рекреационная зона.



В 2019 году над Жемчужным пляжем нависла угроза уничтожения. ЗАО «Балтийская жемчужина» (инвестор одноименного жилого квартала) расчертило дороги так, что зона отдыха оказалась отрезана от квартала вертикальной стеной берегоукрепления без единого спуска. На публичных слушаниях (тогда они еще проводились очно) горожане дружно высказали свое возмущение. Тем более что на рендерах застройщика пляж был нарисован в виде красивой благоустроенной зоны.



Защитники пляжа проводили акции, писали губернатору. И в итоге добились обещания сохранить рекреацию: для этого нужно было изменить трассировку будущего Балтийского бульвара, который протянется вдоль берега. Наконец, уже в 2022 году, прозвучали заверения, что Жемчужный пляж сохранят. Проект планировки дорог скорректировали.



Правда, к этому времени инвестор уже успел построить участок улицы Черокова, который буквально врезался в Финский залив (по старой планировке Балтийский бульвар и Черокова должны были соединиться под прямым углом).

Фото: Скрин «Яндекс Карт» Поделиться Поделиться





В скорректированном проекте угол округлили до плавного перехода.

Фото: Скрины РГИС Фото: Скрины РГИС Поделиться Поделиться





Аппендикс улицы Черокова разрезал пляж на две части. Город взялся благоустраивать участок западнее места разреза: берег и соседний подлесок, всего чуть более 1,3 га . В 2023 году спроектировали — в 2024 году начались непосредственно работы.



Благоустройство



Администрация Красносельского района заключила два контракта на благоустройство пляжа. Первый — на установку малых архитектурных форм (шезлонгов, детской площадки, скамеек, качелей, «грибков» со столами) с компанией «Сириус» за 31,3 млн рублей. Второй — на устройство наружного освещения, покрытий, озеленение территории и установку оборудования с фирмой «Дормост СПб» за 10,6 млн рублей.



Дедлайн по обоим контрактам на благоустройство — до конца 2024 года , так что формально критиковать результаты по идее рановато. Однако в Смольном заверяли, что работы завершатся 1 августа . «Фонтанка» поинтересовалась фактической готовностью благоустройства у администрации Красносельского района. Но на момент публикации редакция ответа не получила.



Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В Смольном, впрочем, еще в июле отчитались, что на пляже «оборудовали новые дорожки, выполнили озеленение, разместили навесы, столики с зонтиками, детскую площадку с игровым оборудованием, лежаки и кабинки для переодевания».





Побывавший 28 августа на Жемчужном пляже журналист «Фонтанки» не сумел найти ни новых дорожек, ни озеленения, если не считать того, что успело вырасти само, — только вскопанную, возможно, как раз под озеленение, землю. Впрочем, стоит повторить: оба контракта официально еще на стадии исполнения.

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Конечно, хотелось бы назвать спасение пляжа историей, когда власть прислушалась к горожанам и переиграла уже согласованный проект. Но в ответе комитета по инвестициям (есть в распоряжении «Фонтанки») на обращение одной из жительниц названа и другая причина изменения трассировки улиц.



Чиновники сообщили, что в ходе согласования планировки улиц в северной части «Балтийской жемчужины» выяснилось, что «Невско-Ладожское бассейновое водное управление» еще в сентябре 2019 года утвердило изменение границ водоохранной зоны и прибрежной полосы Балтийского моря на территории Петербурга и Ленобласти. И участок Черокова уже не только в фактическом, но и в юридическом смысле оказался в воде. «Во избежание застройки участка акватории Финского залива, а также негативного общественного мнения ЗАО «Балтийская жемчужина» было принято решение об изменении трассировки Балтийского бульвара в части обхода участка акватории», — говорится в ответе комитета.



Более того, раз строился участок улицы на территории Невской губы, застройщик должен был сначала подать проектную документацию на государственную экологическую экспертизу. Этого, как следует из ответа управления Росприроднадзора на имя Надежды Тихоновой (на тот момент еще депутата Заксобрания), сделано не было.



Дорога в никуда



Защитники пляжа предлагают, в общем-то, логичное: снести уже ненужный кусок Черокова и благоустроить Жемчужный пляж целиком, в его первоначальных, хоть и неформальных границах.



Более того, планы снести «взлетную полосу» или «космодром», как этот отрезок дороги прозвали местные, упоминались и в ответе комитета по инвестициям. Однако обнаружилась правовая лакуна, которая заставила чиновников передумать. В петербургском законе «О порядке уничтожения имущества, находящегося в государственной собственности Санкт-Петербурга» не прописано, как надо принимать решения об уничтожении городских дорог, констатировал комитет в том же письме.



На этот же аргумент сослался в ответе депутату муниципального образования «Южно-Приморский» Валерию Веремейчику и вице-губернатор Евгений Разумишкин. И добавил, что в федеральном законе о дорогах порядок их уничтожения тоже не предусмотрен. В общем, «правовые основания» принимать решение о демонтаже отсутствуют.



Веремейчик рассказал «Фонтанке», что выход есть: муниципалитет принял решение обратиться к спикеру Заксобрания Александру Бельскому с просьбой откорректировать закон, чтобы власти получили право законно снести «взлетную полосу» и полноценно восстановить пляж. Там, как говорится, уже было бы желание — у депутатов.



Чиновники, судя по всему, рисуют дорожному тупику на Черокова другое будущее. Благоустройство этой территории было выдвинуто на участие в проекте «Родной район» и одержало победу. Правда, в карточке проекта описан не конкретно он, а благоустройство Жемчужного пляжа в целом. В газете районной администрации говорилось, что «взлетную полосу» в 2025 году превратят в «креативное общественное пространство с выходом к Финскому заливу» со скейт-парком, спортивной зоной, видовой площадкой и территорией для тихого отдыха.



Восточная часть берега, оставшаяся за дорогой, на данный момент для променадов почти недоступна и основательно замусорена.



Ожидание и реальность



В ситуации с Жемчужным пляжем и то, что уже успели благоустроить, вызывает ряд вопросов. Местная жительница Виктория рассказала «Фонтанке», что урн для мусора, с учетом популярности места, явно не хватает: в итоге они быстро наполняются и переполняются. Замусорен и подлесок, который входит в границы благоустройства. Виктория предположила: из-за того, что пляж достаточно широкий, а урны есть только на входе, до них доходят не все.

Фото: читатель «Фонтанки» Фото: читатель «Фонтанки» Фото: читатель «Фонтанки» Фото: читатель «Фонтанки» Фото: читатель «Фонтанки» Фото: читатель «Фонтанки» Фото: читатель «Фонтанки» Поделиться Поделиться





«На весь пляж работает только один туалет. И, скорее всего, вечером он не работает, поэтому туалет устроен в кустах за пляжем», — добавила собеседница.





По словам Веремейчика, о том, что в проекте мало урн и туалетов, говорили еще на этапе общественных обсуждений, но проектировщики жителей не услышали.



На практике спорным решением оказалась и установка «зонтов» со скамейками и столами: «"Грибочки" и столики, которые там сделаны, да, наверное, и детская площадка на песке — это место притяжения не скажу что асоциального класса, но в том числе выпивох, дебоширов и мусорщиков. Это, конечно же, сказывается на пляже: он грязный к вечеру и из-за этого достаточно некомфортный для многих жителей», — констатировал муниципальный депутат.



Активистка и местная жительница Ирина, одна из борцов за сохранение рекреационной зоны, рассказала, что с песком на пляже совсем беда: огромное количество мелкого мусора, скорее всего, копившегося годами. Впрочем, загрязнение и правда видно невооруженным глазом. Журналист «Фонтанки» снимать обувь поостерегся.



О том, что точно пригодилось бы этому месту, свидетельствуют множество темных подпалин от костров в подлеске — нужны обустроенные зоны барбекю. По словам Ирины, Жемчужный пляж крайне популярен у любителей шашлыка.



На фоне общей картины иронично смотрится табличка на входе, которая предупреждает, что в этом месте нельзя распивать спиртное, жечь костры, курить и купаться. А заодно напоминает, что нарушение общественного порядка (брань, оскорбительные приставания к гражданам, повреждение чужого имущества) — это до 15 суток ареста.

Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Ирина Корбат,

«Фонтанка.ру»